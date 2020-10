Český Krumlov koupil ČOV i obchvatný kanál

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Toa55 / Shutterstock Čistírna patřila firmě ČOV Český Krumlov, jež je od roku 2014 v insolvenci. Bez vlastnictví obou závodů by podle radních obyvatele ohrožoval možný spekulant.

Město Český Krumlov podepsalo smlouvu o koupi čistírny odpadních vod. Za čistírnu a obchvatný kanál Větřní - Krumlov zaplatí 210 milionů korun. Poté přejde čistírna do majetku města. Radnice o to, aby oba objekty vlastnila, usilovala několik let. Na koupi si město vzalo úvěr, jejž bude splácet 15 let.

Vodné a stočné, jež je teď v Krumlově 78,86 Kč za metr krychlový, stoupne po transakci asi o deset Kč. Koupi schválili v červnu zastupitelé. Jedním z klíčových věřitelů ČOV Český Krumlov je podnikatel Tomáš Pitr. Kanál patřil firmě JIP-Papírny Větřní, která je v insolvenci od roku 2013.

Bez vlastnictví obou závodů by podle radních obyvatele ohrožoval možný spekulant. To, že jsou vlastníci čistírny a kanálu v konkurzu, byl pro město podle radních rizikový stav, jak kvůli budoucímu čištění odpadních vod, tak kvůli vývoji cen stočného pro obyvatele a podnikatele.

Smlouvu podepsali starosta Dalibor Carda (SN-Město po všechny) a insolvenční správce ČOV Lukáš Vlašaný ve středu. "Získání ČOV a obchvatného kanálu do majetku města bylo prakticky jedinou možností, jak trvale zajistit kontrolovatelnou udržitelnost majetkových a provozních vztahů, jež jsou pro naplnění potřeb města nezbytnou podmínkou," uvedl Carda.

Jak uvedl Vlašaný, město znovu prověří stav čistírny a pak obě strany podepíšou prohlášení, které poslouží jako podklad bance. Na koupi za 210 milionů korun si město vzalo úvěr. Kolem 20. října město převede peníze insolvenčním správcům. Potom město převezme ČOV i obchvatný kanál.

Radnice má analýzu od firmy Deloitte Legal, zaplatila za ni asi 1,3 milionu Kč. Vyplynulo z ní, že koupě je nejvýhodnější z variant, mezi nimiž byla i stavba nové čističky. Město nepřevezme dluhy ČOV. Nutné investice do ČOV v příštích deseti letech budou podle červnového vyjádření radních asi 25 milionů Kč. Nutné investice do ČOV a obchvatného kanálu jsou v řádu pěti až šesti milionů korun, uvedla dnes radnice.

Zaměstnanci ČOV přejdou pod firmu Čevak, jež městu provozuje vodovody a kanalizace. Čevak bude čistírnu i s kanálem provozovat do doby, než radnice vybere vítěze koncesního řízení na nového provozovatele vodovodů a kanalizací. ČOV podle radnice zvládne i výpadky průmyslových odpadních vod ze závodu JIP Papírny Větřní. Je naddimenzovaná.

Čistírna odpadních vod se budovala od roku 1985, zkušební provoz začal v roce 1992. Město ji, stejně jako kanál, využívá. JIP-Papírny Větřní existují od druhé poloviny 19. století. V době největší slávy zaměstnávaly někdejší Jihočeské papírny přes 3400 lidí. Zkraje 90. let 20. století dosahoval zisk 300 milionů ročně. Na počátku insolvenčního řízení chtěli věřitelé 972 milionů.

