https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-panske-skaly-supermarket-stavet-nelze-mzp-potvrdilo-zamitnuti-vyjimky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
U Panské skály supermarket stavět nelze, MŽP potvrdilo zamítnutí výjimky

18.12.2025 18:17 | KAMENICKÝ ŠENOV (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Maja Dumat / Flickr
Na dohled národní přírodní památky Panská skála v Kamenickém Šenově na Českolipsku nelze postavit supermarket. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v odvolacím řízení potvrdilo zamítnutí výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, která je pro povolení stavby nezbytná. ČTK dnes o rozhodnutí úřadu informovala mluvčí MŽP Veronika Krejčí.
 
"Ministerstvo se zejména neztotožnilo s námitkou, že veřejný zájem na výstavbě supermarketu převažuje nad ochranou přírody při udělení výjimky ze zákona. Důvodem je to, že na místě se vyskytují ohrožené a zvláště chráněné druhy, chráněné jak podle českého, tak podle evropského práva," uvedla Krejčí.

Agentura ochrany přírody a krajiny, která původně o udělení výjimky rozhodovala, už dříve své zamítavé stanovisko zdůvodnila tím, že v místě plánované prodejny potravin se vyskytují dva ohrožené druhy čmeláka, zlatohlávek tmavý a silně ohrožený slepýš křehký.

Panská skála, lidově nazývaná Varhany, je nejnavštěvovanějším geologickým útvarem v Čechách, dobře známým i geologům v zahraničí. Jde o vulkanický čedičový útvar, který vyčnívá z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Z vrcholu skály je výhled na Kamenický Šenov, Českou Kamenici, České Švýcarsko a hřeben Lužických hor. Malebnou scenérii využili v minulosti i filmaři, v pohádce Pyšná princezna, filmu Hodinářský učeň nebo při natáčení francouzského filmu o kouzelníkovi Merlinovi.

Výstavbu supermarketu v blízkosti Panské skály plánovala společnost Norma. Petici proti jejímu záměru loni v létě podepsalo přes 2000 lidí. Výstavbu poté, loni v září, ve čtyřtisícovém městě obhajoval na veřejném projednání zástupce Normy Michal Schwarzkopf. Tvrdil, že na výhled z Panské skály bude mít prodejna malý vliv. Podle něj má standardní prodejna Normy na výšku deset metrů, tato měla mít méně než osm metrů, a výškově by tak byla na úrovni okolních rodinných domů. Oproti standardizovaným prodejnám by byla i méně barevně výrazná, s převládající šedou barvou. Navíc by nebyla nejbližší stavbou k Panské skále. Vzdálená od ní by byla 360 metrů, o něco blíže jsou dva rodinné domy.

Pražská EVVOluce

