Dopravci nesouhlasí s povinným nákupem bezemisních nákladních vozidel

Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia a Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) nesouhlasí s návrhem Evropského parlamentu uložit silničním dopravcům povinný nákup těžkých nákladních vozidel s nulovými emisemi. Sdružení vyzývají členské státy EU, aby návrh odmítly. Loni v listopadu přijal Evropský parlament vyjednávací postoj k návrhu na zavedení standardů emisí oxidu uhličitého pro těžká vozidla, který podle sdružení směřuje také k zavedení povinného podílu nákladních vozidel s nulovými emisemi u velkých silničních dopravců.

"Povinnost nakupovat vozidla s nulovými emisemi může nejen porušovat právo na vlastnictví a právo podnikat, ale může také vést k narušení trhu," řekla ředitelka IRU pro prosazování zájmů EU Raluca Marianová. Evropský parlament podle ní chybně předpokládá, že se omezení využívání automobilů dotkne pouze velkých dopravců.

"Silniční dopravci mají marže v řádu jednotek procent. Je popřením soukromého podnikání, aby úředníci a politici nařizovali části dopravců nakupovat vozidla, která nejsou vhodná pro dálkovou dopravu a jsou zatím dvakrát až třikrát dražší než klasická dieselová," uvedl generální tajemník Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř. Podle něj návrh připomíná centrálně řízené hospodářství. Pro návrh podle Hromíře hlasovali i někteří čeští europoslanci.

Podle Marianové by měly nákup bezemisních vozidel podpořit finanční pobídky pro zavádění nových technologií. EU by navíc měla vytvořit příznivé podmínky včetně infrastruktury pro provoz těchto vozidel, řekla. "Jakýkoli návrh, který by nutil dopravce k nákupu určitých typů vozidel, by měl být důrazně odmítnut," dodala.

