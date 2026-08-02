Čeští a němečtí ochránci přírody obnoví biodiverzitu kolem Liberce a Žitavy
Na dvouletý projekt získaly organizace téměř dva miliony eur (48 mil.Kč) z evropských fondů. "Díky této podpoře budeme moci obnovit řadu cenných lokalit a navázat na více než 30 let práce, kterou Čmelák věnuje obnově krajiny a ochraně biodiverzity," uvedl Korytář.
V plánu je obnova mokřadů, výsadba původních druhů dřevin, instalace budek pro ptáky a netopýry, obnova druhově pestrých luk nebo zakládání remízků a dalších krajinných prvků na zemědělské půdě. Úpravy by podle Korytáře měly pomoci zvýšit rozmanitost přírody, odolnost krajiny vůči klimatickým změnám a zlepšit podmínky pro desítky vzácných druhů. Příprava projektu trvala podle něj dva roky a nebyla jednoduchá.
"Přestože všechny tři organizace působí v bezprostředně sousedících regionech, v takto rozsáhlé podobě dosud nespolupracovaly. Vedle praktických opatření v krajině bude projekt zahrnovat také systematickou výměnu zkušeností, společné plánování obnovy vybraných lokalit a přípravu dalších přeshraničních aktivit, které budou pokračovat i po skončení projektu," dodal Korytář.
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