U pobřeží Řecka vědci zaznamenali výskyt jedovatého čtverzubce stříbropásého
12.6.2026 19:47 (ČTK)
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Foto | Rickard Zerpe / Flickr
Vědci už v předchozích letech zaznamenali výskyt této ryby mimo její tradiční prostředí například u tureckého, kyperského či chorvatského prostředí.
Čtverzubec stříbropásý je nebezpečný pro rybáře, jimž může poškodit rybářské sítě a sníst v nich chycené úlovky. Narušit může také mořské ekosystémy a je prudce jedovatý.
Do řádu čtverzubců patří i ryba známá pod japonským názvem fugu, která je považována za delikatesu, pokud ji ovšem správně připraví zkušený kuchař, jinak rovněž způsobí otravu.
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