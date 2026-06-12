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U pobřeží Řecka vědci zaznamenali výskyt jedovatého čtverzubce stříbropásého

12.6.2026 19:47 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Rickard Zerpe / Flickr
U jižního pobřeží Řecka vědci zaznamenali v moři výskyt jedovaté ryby zvané čtverzubec stříbropásý, která se jinak běžně vyskytuje v tropických vodách Indického či Tichého oceánu. V posledních letech je však stále častěji viděna také ve Středozemním moři. Podle vědců je důvodem oteplování související s klimatickými změnami. Informoval o tom dnes deník Kathimerini.
 
"Zaznamenali jsme malé jedince lagocephala v oblastech, jako je Burzi, Lefkandi a Eretria a také na plážích v Attice," řekl mořský biolog Dimitris Pafras a použil latinský název pro čtverzubce stříbropásého (Lagocephalus sceleratus). Podle něj je to důsledek globálního oteplování. "Když má potravu, vhodnou teplotu a málo nepřátel, je to očekávaný výsledek," dodal.

Vědci už v předchozích letech zaznamenali výskyt této ryby mimo její tradiční prostředí například u tureckého, kyperského či chorvatského prostředí.

Čtverzubec stříbropásý je nebezpečný pro rybáře, jimž může poškodit rybářské sítě a sníst v nich chycené úlovky. Narušit může také mořské ekosystémy a je prudce jedovatý.

Do řádu čtverzubců patří i ryba známá pod japonským názvem fugu, která je považována za delikatesu, pokud ji ovšem správně připraví zkušený kuchař, jinak rovněž způsobí otravu.

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