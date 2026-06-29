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Německá města bojují s housenkami, jejichž jedovaté chlupy působí alergické reakce

29.6.2026 17:15 | BERLÍN (ČTK)
Housenka bourovčíka s nebezpečnými lámavými chlupy
Housenka bourovčíka s nebezpečnými lámavými chlupy
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Sarefo / Wikimedia Commons
Německá města se v posledních týdnech potýkají s bourovčíkem toulavým. Housenky tohoto motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergické reakce. Města po celém Německu se snaží bourovčíka hubit, používají k tomu speciální vysavače, plamenomety čí jedy. Motýl se ale dál šíří, protože mu vyhovují suchá a teplá jara, která jsou v Německu kvůli klimatickým změnám stále častější. Podle některých měst je situace letos extrémní.
 
Bourovčík toulavý (Thaumetopoea processionea) je noční motýl, který se běžně vyskytoval na jihu Evropy. V posledních letech ale proniká stále severněji, v Německu už jeho výskyt zaznamenali ve všech spolkových zemích. Žije také v Česku. Na sever Evropy se šíří kvůli klimatickým změnám. Vyhovují mu totiž mírné zimy a suchá a teplá jara. Chloupky larev bourovčíka působí u lidí silné alergické reakce: vyrážky na kůži, dýchací problémy či záněty očí. Ušetřena nejsou ani domácí zvířata.

Německá města se potýkají s motýlem už řadu let, letos je ale podle nich situace extrémní. "Opravdu si myslíme, že letos je to nejhorší za desítky let," řekl bavorské stanici BR Tim Koss z norimberské radnice.

Podle webu berlínské a braniborské veřejnoprávní stanice rbb24 teď chloupky bourovčíka, které obsahují dráždivou bílkovinu, poletují po všech částech hlavního města. Hnízda larev jsou prakticky ve všech velkých parcích metropole, jejichž části úřady uzavřely. Zavřít ale musely i některé školní dvorky či zahrady domovů pro seniory. "Když je u sebe někde pár dubů, nebude bourovčík daleko," řekl agentuře DPA zástupce radnice berlínské čtvrti Neukölln.

Bojovat se s bourovčíkem dá několika způsoby, žádný se ale nejeví být dostatečně efektivní. Hnízda se ze stromů odsávají speciálními vysavači. Někde je ale housenek tolik, že vysavače ucpávají, a na řadu tak přicházejí plamenomety. Při pálení hnízd se ale jedovaté chloupky uvolňují do vzduchu. Cíleně lze použít také některé pesticidy, i když německé předpisy jsou v tomto případě velmi přísné.

Například v Lüneburgu v Dolním Sasku v boji s můrou používají hlístice, které nastřikují na hnízda larev. "Hlístice jsou přírodním prostředkem, který není pro lidi nebezpečný, není škodlivý pro životní prostředí a působí na 90 procent populace bourovčíka," řekl časopisu Der Spiegel Jens-Michael Seegers z lüneburských městských podniků.

Boj s larvou je tak jako tak velmi finančně náročný. Například v Norimberku letos počítají s náklady v řádu stovek tisíc eur. Přes půl milionu eur vydají na opatření v boji s bourovčíkem také radnice jednotlivých berlínských čtvrtí. Ty už se ve společném dopise obrátily na ústřední radnici německé metropole a požádaly o pomoc. Boj s housenkou je podle nich už nad jejich síly.

Jaromír Mrhal

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