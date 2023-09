Chile má velký potenciál v udržitelných energiích, míní velvyslanec Bechný

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Chile je pro Evropskou unii i Českou republiku velmi perspektivní zemí pro spolupráci, má velký potenciál zejména v oblasti udržitelných energií. Tato jihoamerická země se chce také stát jedním z hlavních vývozců zeleného vodíku, který vzniká s použitím energie z obnovitelných zdrojů. Má také zájem o evropské technologie těžby lithia, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Řekl to v rozhovoru s ČTK český velvyslanec v Chile Pavel Bechný. Chile je už nyní třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem Česka v latinskoamerickém regionu, po Mexiku a Brazílii.

"Chile je jedním z nejvýznamnějších vývozců mědi na světě, k tomu se nyní přidává vládní koncepce budování kapacit zeleného vodíku a letos prezident Gabriel Boric vyhlásil také novou koncepci lithia, jehož má země velmi významné zásoby," řekl Bechný.

Velvyslanec také zdůraznil, že Chile je důvěryhodný, stabilní a čitelný obchodní partner, který má liberální obchodní politiku, je ekonomicky a politicky stabilní zemí a není ve sféře vlivu žádné velké země. "Důležité je také to, že v Chile je předvídatelné investiční prostředí a není tam velká míra korupce," dodal.

V situaci, kdy Evropa hledá alternativní zdroje surovin, je podle Bechného Chile ideálním partnerem. "Tato země má extrémně výhodné podmínky pro fotovoltaické elektrárny na severu a příhodné podmínky pro budování parků větrné energetiky na jihu. A právě to hodlá chilská vláda podporovat a velmi stojí o to, aby se na tom podílely evropské firmy," uvedl český velvyslanec.

Chile se chce nejpozději do roku 2040 stát jedním z hlavních vývozců zeleného vodíku. "Jenže to znamená vybudovat nejen výrobní kapacity, ale i transformační a převozní stanice. A v tom jsou právě šance pro naše firmy," domnívá se Bechný. Česko podle něj může nabídnout zkušenosti například ze strojního průmyslu.

Součástí jednoho ze čtyř desítek prioritních projektů chilské vlády bude i česká společnost Solek Group, která už v Chile působí od roku 2016 v oblasti solárních elektráren. Podle Bechného se bude podílet na projektu, v němž energie vyrobená v elektrárně Leyda bude napájet výrobu zeleného vodíku, který se spotřebuje v přístavu San Antonio. Přístav se má modernizovat a má být jakýmsi pilotním projektem v této sféře podnikání.

Kvůli spolupráci v odvětví výroby zeleného vodíku přišla Evropská unie s iniciativou Team Europe Green Hydrogen, která by měla pomoci financovat projekty v Chile. "A to je znovu příležitost pro naše firmy," uvedl Bechný. Připomněl také, že ČR se podílela na jednání o modernizaci obchodní dohody EU s Chile. Jednání byla dokončena právě za loňského českého předsednictví v EU a podpis dohody se očekává koncem letošního roku za nynějšího španělského předsednictví EU.

Povolení k těžbě lithia v Chile mají už firmy ze Spojených států a Číny. Podle Bechného ale chilská vláda jasně řekla, že má zájem o evropské technologie šetrné k životnímu prostředí. EU nyní dováží přes 90 procent lithia z Číny, což by mohla změnit právě spolupráce s Chile.

Velvyslanec Bechný vidí široké možnosti spolupráce. "Pro firmy připravujeme další cesty, už loni jsme měli loďařskou či železniční misi. Letos se chystala návštěva podnikatelů v oblasti životního prostředí s ministrem (Petrem) Hladíkem, ale nakonec byla bohužel zrušena," řekl Bechný. "Uvidíme, kdy se podaří najít náhradní termín," dodal.

Kromě Solek Group působí v Chile například také palírna Jelínek, která je tam už od roku 2008, a parní turbína společnosti Doosan Škoda Power pohání v Chile solární elektrárnu.

"V současné době připravujeme další investici, a to společnosti Retex z Moravského Krumlova, která by chtěla postavit továrnu na zpracování textilního odpadu," uvedl velvyslanec Bechný.Textilní odpad je nyní vyvážen do pouště a zapalován. Projekt firmy Retex nabízí ekologické řešení jeho zpracování. Z odpadu vyrobené geotextilie se pak mohou využívat například v chilském důlním průmyslu, k výrobě textilií pro stavbu zelených střech, případně by se mohly také s chilským partnerem prodávat do Brazílie k výrobě automobilových koberců, řekl ČTK Bechný.

