ČHMÚ: Benzen v ovzduší po nehodě vlaku nepřesáhl roční limit, krátkodobě ale ano
Koncentrace benzenu v ovzduší se podle ČHMÚ krátkodobě zvyšovaly zejména při odstraňování následků nehody. Nejvyšší hodinová koncentrace byla 112,3 mikrogramu na metr krychlový, další významné měření zaznamenalo také 61,6 mikrogramu na metr krychlový. "I přes výskyt těchto krátkodobých vysokých špiček koncentrací činila celková roční průměrná koncentrace benzenu 2,9 mikrogramu na metr krychlový, zůstala tedy pod stanoveným imisním limitem," uvedl ČHMÚ.
Legislativou nastavené hodnoty tak podle ČHMÚ z dlouhodobého hlediska nebyly překročeny. Upozornil, že před havárií se za posledních deset let roční celorepublikové průměrné koncentrace benzenu pohybovaly přibližně mezi jedním až dvěma mikrogramy na metr krychlový.
Kvalitu ovzduší kolem místa havárie ČHMÚ měřil kombinací tří metod, z nich jedna umožňovala sledovat situaci i na více lokalitách v okolí. Nejnižší koncentrace měření zaznamenalo v obci Němetice, vyšší hodnoty byly přímo v Hustopečích nad Bečvou a v obci Poruba, což odpovídá jejich poloze vůči místu havárie, uvedl ČHMÚ. "Analýza meteorologických podmínek zároveň potvrdila, že zvýšené koncentrace benzenu přicházely převážně ze směru místa havárie, zatímco jiné znečišťující látky, například prachové částice, měly odlišný původ," dodal.
Benzen z vagonů po havárii unikl také do půdy. Plocha vsaku chemikálie je odhadem 4600 metrů čtverečních, toto území od okolí izolují ocelové stěny. Kontaminace podzemní vody volnou fází benzenu zasáhla přibližně 20 000 metrů čtverečních území. Dosavadní odstraňování následků ekologické havárie, která nemá ve světě obdoby, si vyžádalo přes 300 milionů korun. S dalšími náklady ve stovkách milionů korun se počítá. Havárií se zabývá policie.
