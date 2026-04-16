Diamo uzavřelo první smlouvy s majiteli pozemků dotčených benzenem v Hustopečích

16.4.2026 01:41 | HUSTOPEČE N.BEČVOU (ČTK)
Zdroj | Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj
Státní podnik Diamo uzavřel první smlouvy s majiteli pozemků z oblasti zasažené před rokem benzenem po ekologické havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. K pronájmu včera část majitelů přistoupila po veřejném jednání. Pozemky si chce pronajmout podnik od zhruba čtyř desítek majitelů na ploše o rozloze 11,25 hektaru tak, aby mohl pokračovat v plánovaných sanacích. Majitelé na své pozemky nemají přístup od loňského února, samotného odškodnění se dosud nedočkali. Policie nehodu nadále vyšetřuje, nikoho dosud neobvinila, potvrdila dnes ČTK mluvčí policie Miluše Zajícová.
 
Majitelům podnik nabídl tříletý pronájem za 1,50 koruny za metr čtvereční. Podle zástupců Diama cena vychází ze znaleckého posudku. Druhá etapa sanací má začít v září a trvat dva roky. Podle Diama se samotná plocha zasažená benzenem rozkládá na třech až pěti hektarech. Jde o izolované území zajištěné štětovou stěnou, odkud sanační firma benzen odčerpává. Na dalších pozemcích je technické zázemí a kabeláž potřebná k sanaci, řekl dnes vedoucí ekologie podniku Diamo Pavel Vostárek.

Uzavření prvních smluv předcházela bouřlivá debata. Majitele zajímalo, v jakém stavu jim budou pozemky po skončení pronájmu vráceny, zda bude provedena rekultivace a zda budou vyňaty ze zemědělského fondu, když budou sloužit jako staveniště. Část z nich kritizovala, že podnik navrhuje pronájem místo výkupu či výměny. Lidé řešili i otázku odškodnění. "Potřebujeme znát viníka, hrozí nám promlčení," dotazoval se jeden z majitelů Richard Benýšek a ohrazoval se i proti tomu, že dosud není zveřejněna závěrečná zpráva Drážní inspekce. "Je nám to samotným po 1,5 roce trapné, že před vámi stojíme, ale se škodou, která byla touto nešťastnou událostí způsobena, nemá Diamo nic společného, nesupluje orgán, který by nahradil rozhodnutí soudů," podotkl Pavel Vostárek.

Podle Františka Tomana z podniku Diamo se firma snažila přijít za majiteli s férovou nabídkou. "Máme tady 11 hektarů pozemků potřebných k sanacím, potřebujeme na nich umístit vrty, nějaké zázemí, musíme si vyzkoušet všechny metody, které tady nasazujeme - ve světě není zkušenost s takovou masivní kontaminací," podotkl Toman. Doplnil, že nevylučuje, že některé z nejvíce zasažených pozemků bude třeba v budoucnosti vykoupit, záležet bude i na analýze rizika.

Zástupci podniku zároveň uvedli, že pokud by souhlas majitelů podnik nezískal, musel by hledat jiné řešení. "Obrovskou devizou, že havárie je nyní na třech hektarech, bylo to, že se jednalo rychle. Pokud bychom zvolnili, riziko by bylo zpět," upozornil František Toman.

Souhlasné stanovisko majitelů potřebuje podnik pro druhou etapu sanačních prací, která by měla začít od letošního září a trvat by měla dva roky. Druhá fáze se uskuteční na základě sanačního projektu, který se dokončuje, zhotovitel bude vybrán ve výběrovém řízení, dodal Pavel Vostárek.

Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala loni 28. února, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár. Podle odhadu sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 až 300 tun benzenu, odstraněno bylo z místa již více než 150 tun.

Alena Horáková

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
