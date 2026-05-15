https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sanace-po-havarii-vlaku-diamo-stale-ceka-na-souhlas-majitelu-zasazenych-pozemku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sanace po havárii vlaku: Diamo stále čeká na souhlas majitelů zasažených pozemků

15.5.2026 12:52 (ČTK)
Zdroj | Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj
Majitelé pozemků z oblasti zasažené před rokem benzenem po ekologické havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku zatím pouze pozvolna uzavírají smlouvy o pronájmu. Jejich plochy si státní podnik Diamo potřebuje pronajmout kvůli připravované druhé etapě rozsáhlých sanačních prací, která má začít v září. Část majitelů nadále požaduje směnu, další se podniku neozvali, řekla na dotaz ČTK mluvčí podniku Kristýna Hanušová. Smlouvy se týkají zhruba čtyř desítek majitelů pozemků na ploše o rozloze 11,25 hektaru.
 
Majitelům pozemků, na nichž chtějí odborníci například umístit vrty, zázemí či kabeláž, nabídl podnik tříletý pronájem za 1,50 koruny za metr čtvereční. Podle zástupců Diama cena vychází ze znaleckého posudku. "V současné době máme podepsáno několik prvních smluv a přibližně deset dalších je v procesu řešení, a to včetně smlouvy s městysem Hustopeče. Na příští týden je naplánováno jednání se Státním pozemkovým úřadem. Tématem bude i otázka získání pozemků pro případné směny, což je varianta, kterou někteří vlastníci preferují," uvedla mluvčí podniku Diamo.

Směnu požaduje například jeden z majitelů Zdenek Vahala. "Slíbili, že budou jednat se Státním pozemkovým úřadem. Já trvám na směně - jsem zemědělec, chci na tom poli hospodařit a nechci brát nájem za pole, na kterém nehospodařím," řekl dnes ČTK Vahala. Podle informací obce bude další termín s možností uzavření smluv příští týden ve středu. "Největší problém teď je, že se část majitelů vůbec neozvala a některé se navíc nedaří kontaktovat poštou," doplnila Hanušová.

Podnik, kterého sanací oblasti pověřila vláda, zatím termín uzavření smluv pevně stanoven nemá. "Snažíme se získat co nejvíce souhlasů do konce první etapy, která by měla končit koncem července. Ještě před začátkem letních prázdnin budeme chtít o dalších krocích jednat s příslušnými úřady, které naši činnost povolují. Ve hře je i zmenšení zájmového území. Určitě ale neuvažujeme, že bychom práce přerušili," dodala mluvčí Diama.

Souhlasné stanovisko majitelů potřebuje podnik pro druhou etapu sanačních prací, která by měla začít v září a trvat dva roky. Jeho projekt již prošel podle Hanušové připomínkovacím řízením přes všechny dotčené úřady. Odborníci se nyní vypořádávají s obdrženými připomínkami, bezprostředně po jejich zapracování podnik vyhlásí výběrové řízení. Náklady se odhadují zhruba na 380 milionů korun. Dosavadní odstraňování následků ekologické havárie si vyžádalo přes 300 milionů korun, jen do opravy infrastruktury vložila Správa železnic 110 milionů korun.

Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala loni 28. února, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár. Podle odhadu sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 až 300 tun benzenu, odstraněno bylo z místa již více než 150 tun. Policie případ stále vyšetřuje, nikoho dosud neobvinila.

Alena Horáková

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Likvidace následků požáru cisteren s benzenem v Hustopečích nad Bečvou Foto: HZS Olomouckého kraje ČHMÚ: Benzen v ovzduší po nehodě vlaku nepřesáhl roční limit, krátkodobě ale ano Sanace kontaminované půdy Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Diamo: Náklady na druhou etapu sanací v Hustopečích nad Bečvou jsou kolem 380 milionů korun Sanace kontaminované půdy Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Diamo uzavřelo první smlouvy s majiteli pozemků dotčených benzenem v Hustopečích

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist