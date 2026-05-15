Sanace po havárii vlaku: Diamo stále čeká na souhlas majitelů zasažených pozemků
Směnu požaduje například jeden z majitelů Zdenek Vahala. "Slíbili, že budou jednat se Státním pozemkovým úřadem. Já trvám na směně - jsem zemědělec, chci na tom poli hospodařit a nechci brát nájem za pole, na kterém nehospodařím," řekl dnes ČTK Vahala. Podle informací obce bude další termín s možností uzavření smluv příští týden ve středu. "Největší problém teď je, že se část majitelů vůbec neozvala a některé se navíc nedaří kontaktovat poštou," doplnila Hanušová.
Podnik, kterého sanací oblasti pověřila vláda, zatím termín uzavření smluv pevně stanoven nemá. "Snažíme se získat co nejvíce souhlasů do konce první etapy, která by měla končit koncem července. Ještě před začátkem letních prázdnin budeme chtít o dalších krocích jednat s příslušnými úřady, které naši činnost povolují. Ve hře je i zmenšení zájmového území. Určitě ale neuvažujeme, že bychom práce přerušili," dodala mluvčí Diama.
Souhlasné stanovisko majitelů potřebuje podnik pro druhou etapu sanačních prací, která by měla začít v září a trvat dva roky. Jeho projekt již prošel podle Hanušové připomínkovacím řízením přes všechny dotčené úřady. Odborníci se nyní vypořádávají s obdrženými připomínkami, bezprostředně po jejich zapracování podnik vyhlásí výběrové řízení. Náklady se odhadují zhruba na 380 milionů korun. Dosavadní odstraňování následků ekologické havárie si vyžádalo přes 300 milionů korun, jen do opravy infrastruktury vložila Správa železnic 110 milionů korun.
Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala loni 28. února, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár. Podle odhadu sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 až 300 tun benzenu, odstraněno bylo z místa již více než 150 tun. Policie případ stále vyšetřuje, nikoho dosud neobvinila.
Alena Horáková
