Chovatelé by měli v období mrazů sledovat životní podmínky zvířat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Chovatelé by měli v období nízkých teplot věnovat pozornost životním podmínkám hospodářských zvířat i domácích mazlíčků. Státní veterinární správa upozornila na to, že například slepicím mohou omrznout hřebínky. Hlavně menší plemena psů se mohou nachladit a například koním, kteří nejsou zvyklí na pobyt venku, by měli chovatelé dávat ve výbězích deky.

Podle veterinárních předpisů mají chovatelé trvale ustájených hospodářských zvířat povinnost zajistit přístup k dostatečnému napájení a vhodnému krmivu.

Pro zvířata v zájmových chovech doporučují veterináři, aby lidé psům po návratu z venčení v místech s posypovou solí kontrolovali tlapky. Pozornost by měli věnovat i kočkám po návratu z venkovních prostor. Podle veterinářů by měli mít domácí mazlíčci možnost se osušit, aby jejich srst opět získala izolační schopnost.

Doporučuje se také upravit krmiva, aby měla zvířata dostatek energie. Ve chlévech se i při nízkých teplotách také doporučuje větrání, protože hospodářským zvířatům nevadí zima tolik jako vlhké klima.

reklama