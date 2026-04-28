https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/chovatele-kteri-si-lepe-nezabezpeci-ohrady-pred-vlky-prijdou-o-kompenzace
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Chovatelé, kteří si lépe nezabezpečí ohrady před vlky, přijdou o kompenzace

28.4.2026 01:05 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Chovatelé, kteří si dostatečně nezabezpečí stáda před vlky, přijdou na základě chystané vyhlášky od roku 2027 o kompenzace za škody po opakovaných vlčích útocích. Stát v posledních třech letech vyplatil chovatelům za škody po vlčích napadeních zhruba 11 milionů korun ročně, sdělil ČTK koordinátor organizace Hnutí Duha Šelmy Michal Feller. Vyhlášku ministerstva životního prostředí (MŽP) podle Fellera iniciovali sami chovatelé. Ti na zabezpečení mohou čerpat dotace. Feller dále uvedl, že v ČR aktuálně je asi 40 vlčích smeček.
 
Podle Fellera poukazuje neměnná částka vyplácených kompenzací v posledních letech i přes stálý nárůst vlčí populace na význam důkladnějších bezpečnostních opatření, která už někteří chovatelé využívají.

Předseda Svazu chovatelů ovcí a koz Richard Konrád ČTK řekl, že chovatelé si mohou po prvním útoku vlka zažádat o finanční prostředky na zabezpečení ohrad z Operačního programu Životní prostředí. "Na ohrady, ohradníky, elektrické sítě i pořízení psa. I v případě, že by se útok stal v oblasti, která ještě nebyla zaznamenána jako oblast pásma s výskytem vlka, protože po útoku se jí stane," uvedl. Po zavedení nové vyhlášky se budou škody chovatelům po prvním i druhém útoku vlka proplácet, i pokud nebudou mít ohrady funkčněji zabezpečeny. Omezení proplácení škod bude platit od třetího napadení.

Na podobě vyhlášky, která je podle Konráda aktuálně ve vnitřním připomínkovém řízení, spolupracovaly chovatelské svazy jak s MŽP, tak s ministerstvem zemědělství. "S ministerstvy jsme ve shodě," sdělil Konrád.

Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) do července minulého roku vlci usmrtili 367 hospodářských zvířat. Oproti roku 2024 se jednalo o pokles, předloni se to za stejné období týkalo 456 hospodářských zvířat. "V 90 procentech případů se napadení hospodářských zvířat stane v nezabezpečených ohradách," řekl Feller.

Vyhláška neurčuje jednotný způsob zabezpečení. Nabízí různá řešení a je na chovateli, aby si vybral, které mu bude nejvíce vyhovovat. Patří k nim například pořízení elektrického ohradníku nebo hlídání stáda pasteveckým psem, sdělila ČTK mluvčí MŽP Veronika Krejčí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist