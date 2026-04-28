Chovatelé, kteří si lépe nezabezpečí ohrady před vlky, přijdou o kompenzace
Předseda Svazu chovatelů ovcí a koz Richard Konrád ČTK řekl, že chovatelé si mohou po prvním útoku vlka zažádat o finanční prostředky na zabezpečení ohrad z Operačního programu Životní prostředí. "Na ohrady, ohradníky, elektrické sítě i pořízení psa. I v případě, že by se útok stal v oblasti, která ještě nebyla zaznamenána jako oblast pásma s výskytem vlka, protože po útoku se jí stane," uvedl. Po zavedení nové vyhlášky se budou škody chovatelům po prvním i druhém útoku vlka proplácet, i pokud nebudou mít ohrady funkčněji zabezpečeny. Omezení proplácení škod bude platit od třetího napadení.
Na podobě vyhlášky, která je podle Konráda aktuálně ve vnitřním připomínkovém řízení, spolupracovaly chovatelské svazy jak s MŽP, tak s ministerstvem zemědělství. "S ministerstvy jsme ve shodě," sdělil Konrád.
Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) do července minulého roku vlci usmrtili 367 hospodářských zvířat. Oproti roku 2024 se jednalo o pokles, předloni se to za stejné období týkalo 456 hospodářských zvířat. "V 90 procentech případů se napadení hospodářských zvířat stane v nezabezpečených ohradách," řekl Feller.
Vyhláška neurčuje jednotný způsob zabezpečení. Nabízí různá řešení a je na chovateli, aby si vybral, které mu bude nejvíce vyhovovat. Patří k nim například pořízení elektrického ohradníku nebo hlídání stáda pasteveckým psem, sdělila ČTK mluvčí MŽP Veronika Krejčí.
