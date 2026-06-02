Mladá rysice se již zabydluje v Brdech
„Pro AP Lesnická je velmi dobrou zprávou možnost trvalého návratu rysa ostrovida. Na přibližně 8 000 hektarech brdských lesů, kde dlouhodobě šetrně hospodaříme, vnímáme přítomnost této vzácné šelmy jako důležitý znak zdravého a fungujícího lesního ekosystému. Stabilní populace rysa může být zároveň významným přínosem pro adaptaci brdských lesů na probíhající klimatickou změnu, protože pomáhá udržovat přirozenou rovnováhu zvěře a snižovat tlak na obnovu lesa. Díky tomu mohou lépe přirozeně vyrůstat druhově pestřejší a odolnější lesy,“ konstatuje Josef Hrdina z AP Lesnická.
Zvíře se převáželo s již nasazeným telemetrickým obojkem, ve speciálním přepravním boxu, který zapůjčila Zoo Ohrada. Součástí týmu byl i veterinář, který dohlížel na průběh celého transportu i vypuštění. Vše proběhlo bez problémů a zvíře bylo do přírody navráceno v podvečerních hodinách.
Telemetrický obojek vysílá data o pohybu. Umožňuje sledovat pohyb rysice v terénu, úspěšnost lovu a to, jak se v novém prostředí adaptuje. Nyní se zdržuje v širším okruhu od místa vypuštění. Zajímavostí je, že v posledních týdnech před navrácením rysice do přírody byl v oblasti jiný rys opakovaně pozorován. Mohlo by se jednat o rysího samce Ondřeje, který se vloni na jaře dostal přirozenou migraci ze Šumavy do Brd a zatím není žádný důkaz o tom, že by se vrátil zpět na Šumavu.
„S celým plánem na návrat rysice do přírody jsem byl za Ministerstvo životního prostředí předem obeznámen. Zejména mne potěšilo, že jej v Brdech vítají tamní lesní hospodáři kvůli pozitivní roli velkých šelem v obnově lesa. Doufám, že se rysici bude dařit, najde si brzy rysího partnera a zůstane na Brdech,“ komentuje vypuštění Filip Turek, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku.
