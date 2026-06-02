https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/mlada-rysice-se-jiz-zabydluje-v-brdech
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Mladá rysice se již zabydluje v Brdech

2.6.2026 14:18 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Šůlová
Diskuse: 1
Zdroj | AOPK ČR
V pátek 22. května byla v chráněné krajinné oblasti Brdy navrácena do přírody mladá rysí samice. Jako osiřelé kotě byla odchycena na Šumavě, podařilo se ji téměř bez kontaktu s lidmi rehabilitovat a po půl roce vrátit do přírody. Na akci spolupracovaly AP Lesnická, Správa NP Šumava, pod kterou spadá záchranná stanice Klášterec, Správa NP Bavorský les a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
 
Mladá rysice se nyní nachází v oblasti, kterou rysové ze šumavské populace, zejména samci, sice navštěvují, ale doposud ji trvale neobývali. Cílem ochrany přírody bylo navrácení rehabilitované samičky původem z volné přírody do areálu výskytu šumavské, resp. česko-bavorsko-rakouské populace.

„Pro AP Lesnická je velmi dobrou zprávou možnost trvalého návratu rysa ostrovida. Na přibližně 8 000 hektarech brdských lesů, kde dlouhodobě šetrně hospodaříme, vnímáme přítomnost této vzácné šelmy jako důležitý znak zdravého a fungujícího lesního ekosystému. Stabilní populace rysa může být zároveň významným přínosem pro adaptaci brdských lesů na probíhající klimatickou změnu, protože pomáhá udržovat přirozenou rovnováhu zvěře a snižovat tlak na obnovu lesa. Díky tomu mohou lépe přirozeně vyrůstat druhově pestřejší a odolnější lesy,“ konstatuje Josef Hrdina z AP Lesnická.

Zvíře se převáželo s již nasazeným telemetrickým obojkem, ve speciálním přepravním boxu, který zapůjčila Zoo Ohrada. Součástí týmu byl i veterinář, který dohlížel na průběh celého transportu i vypuštění. Vše proběhlo bez problémů a zvíře bylo do přírody navráceno v podvečerních hodinách.

Zdroj | AOPK ČR

Telemetrický obojek vysílá data o pohybu. Umožňuje sledovat pohyb rysice v terénu, úspěšnost lovu a to, jak se v novém prostředí adaptuje. Nyní se zdržuje v širším okruhu od místa vypuštění. Zajímavostí je, že v posledních týdnech před navrácením rysice do přírody byl v oblasti jiný rys opakovaně pozorován. Mohlo by se jednat o rysího samce Ondřeje, který se vloni na jaře dostal přirozenou migraci ze Šumavy do Brd a zatím není žádný důkaz o tom, že by se vrátil zpět na Šumavu.

„S celým plánem na návrat rysice do přírody jsem byl za Ministerstvo životního prostředí předem obeznámen. Zejména mne potěšilo, že jej v Brdech vítají tamní lesní hospodáři kvůli pozitivní roli velkých šelem v obnově lesa. Doufám, že se rysici bude dařit, najde si brzy rysího partnera a zůstane na Brdech,“ komentuje vypuštění Filip Turek, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku.

Více o důvodech, proč byla pro vypuštění rysice vybrána právě chráněná krajinná oblast Brdy a její rehabilitaci zde: https://aopk.gov.cz/web/chko-brdy/-/rysi-samice-zacina-brdy

reklama
 
foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Zachráněná rysice Foto: Gregor Wolf - Natipnalpark Verwaltung Bayerischer Wald AOPK ČR Brdy se stanou novým domovem zachráněné samice rysa z Šumavy Vlk Foto: Depositphotos Auto srazilo na Chrudimsku začátkem května vlka Rys Bardi jako kotě oblasti Hartmanic. Foto: NP Šumava Šumavský rys Bardi přešel do Krušných hor. Jedná se o nejdelší zmapovaný přesun rysa u nás
Další články autora |
Křeček polní Foto: Ondřej Prosický AOPK ČR Křeček polní, dříve běžný druh, patří dnes mezi nejrychleji mizející savce v Eurasii České středohoří Foto: LIFE České středohoří AOPK ČR Ceny za ochranu přírody putují letos do Českého středohoří, Beskyd a Podyjí Vranka obecná Foto: Jiří Neudert AOPK ČR Vodáci chráněným vrankám v Jizeře neškodí, ukázala studie

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.6.2026 14:22
Asi už jméno má, polidštěné, za sebe bych jí dal Padelo, podle výrazného ohraničení lopatky. Věřím, že zprávy o ní budou veskrze pozitivní.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist