Auto srazilo na Chrudimsku začátkem května vlka

18.5.2026 18:52 | LUKAVICE (ČTK)
Nedaleko Výsonína, části Lukavice na Chrudimsku, byl zaznamenán výskyt vlka. Jednoho srazilo auto v noci 7. května na frekventované silnici I/37 na severovýchodním okraji chráněné krajinné oblasti Železné hory, uvedla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová. Agentura potvrdila, že jde o vlčího samce.
 
V severní části Železných hor se vlčí samec pohybuje od jara 2024. Zda na silnici uhynul právě on, by měla ukázat analýza DNA, ekologové odebrali vzorek tkáně. Usmrcený vlk by měl doplnit připravovanou expozici Východočeského muzea v Pardubicích.

Výskyt vlků v Pardubickém kraji zaznamenali v posledních letech také myslivci a lesníci v okolí České Třebové. Šelmy byly zachycené na snímcích z fotopastí, několik lidí je také vidělo pomocí zařízení na noční vidění.

Mírná zatáčka navazující na rovný úsek silnice v lese, kde auto vlka srazilo, je častým místem srážky se zvěří, nejčastěji jde o srnce. Auta tudy projíždějí rychle. "Aktuální případ opět upozorňuje na rizika, která pro volně žijící zvířata i řidiče představují silnice bez dostatečných opatření k umožnění migrace zvířat," uvedl Vlastimil Peřina z agentury. Od začátku loňského ledna zahynulo na českých silnicích minimálně devět vlků, další dva nepřežili srážku s vlakem.

Krajina s hustou sítí silnic pohyb zvířat ztěžuje, obtížně je překonávají. "Vznikají tak izolované populace, které spolu nemají žádný kontakt. To může mít pro málo početné populace ještě vážnější důsledky než přímé usmrcování jedinců na silnicích," uvedl Václav Hlaváč z agentury. Podle průzkumu z Vysočiny zahynulo pod koly aut během 171 týdnů na 18,6 kilometru silnice 898 zvířat 12 druhů savců. Celková délka silniční a dálniční sítě v Česku je přitom 59 600 kilometrů.

Vlk je plachá a ostražitá šelma a kontaktu s člověkem se vyhýbá. Do problémů se ale mohou dostat majitelé psů, kteří je nechají volně pobíhat. Při náhodném setkání s vlky vnímají predátoři psa jako narušitele teritoria a setkání může mít pro psa fatální následky.

Podle organizace Hnutí Duha se vlci vyskytuji v Česku na mnoha místech, například v Krušných, Lužických, Novohradských a Orlických horách, na Broumovsku, v Jeseníkách, na Šumavě či v Beskydech a Javorníkách. Podařilo se také prokázat rozmnožování vlků na území Kokořínska a Ralska.

Chovatelé mohou na zabezpečení hospodářských zvířat získat dotace, je také možné žádat o náhradu újmy za ztížené zemědělské hospodaření v důsledku opakovaného výskytu vlka. Představuje částečnou kompenzaci zvýšených nákladů na jinou organizaci pastvy, například plat pro pastevce, údržbu účinných preventivních opatření, náročnější manipulaci se stádem či péči o pastevecké psy. Farmáři mají také nárok na náhradu škod v případě, že vlk zaútočí.

