Šumavský rys Bardi přešel do Krušných hor. Jedná se o nejdelší zmapovaný přesun rysa u nás
„Už loni na podzim jsme veřejnosti představili úspěšné putování rysa Ondřeje ze Šumavy do Brd. Právě Ondřej je bratrem Bardiho, který ale došel mnohem dál,“ připomíná Elisa Belotti.
Bardiho na západě Šumavy a Pošumaví zaznamenaly fotopasti Správy národního parku Šumava, Hnutí DUHA Šelmy a místních mysliveckých spolků, kteří na monitoringu spolupracují. Do února 2025 byl zaznamenáván na Hartmanicku s matkou a sourozenci, v červenci 2025 ho zachytily fotopasti na Klatovsku a následně zamířil směrem ke Krušným horám.
Rys Bardi urazil vzdušnou čarou vzdálenost okolo 160 km, ale ve skutečnosti mohl při své cestě ujít několik stovek kilometrů. Jedná se o první doložený případ přirozené migrace rysa ze Šumavy do Krušných hor a zároveň o nejdelší zmapovaný přesun rysa v České republice.
„Domníváme se, že se přesouval především lesnatým pásem podél západní hranice. Každopádně je malým zázrakem, že Bardi ve zdraví prošel celou Českou republikou z jihu na sever, protože rysům se stávají osudnými zejména frekventované silnice a železnice, ale také „neviditelné bariéry“ v podobě pytláctví,“ upozorňuje Josefa Krausová, terénní pracovnice Hnutí DUHA Šelmy.
Na videu rysí tulák Bardi s matkou a sourozenci.
Pokud se rys Bardi usadí v oblasti saského Einbenstocku, mohl by posílit zdejší nově se utvářející populaci. V roce 2022 zde Svobodný stát Sasko inicioval projekt RELynx Sasko, v rámci kterého bylo doposud vypuštěno 7 rysů (3 samice a 4 samci, přičemž jednoho z nich srazilo auto).
„Jisté je, že krajina Krušných hor nabízí rysům ideální prostředí – především dostatek kořisti v podobě srnčí a jelení zvěře a kompaktní lesnaté území, kde mohou rysové najít vhodné podmínky pro rozmnožování,“ doplňuje Josefa Krausová.
Na příběhu rysa Bardiho se jasně ukazuje, jak nezbytný je kvalitní a dlouhodobý monitoring, do kterého jsou zapojené nejen Správy chráněných území, jako národní parky a Agentura ochrany přírody a krajiny, ale také nevládní organizace a lesnická, myslivecká a místní veřejnost.
„Bez takového monitoringu a bez široké spolupráce bychom neznali stav populace natož osudy jednotlivých rysů. Jen díky podrobným údajům z monitoringu lze objevit a ověřit mimo jiné i taková jedinečná a důležitá zjištění, jako jsou dálkové migrace rysích jedinců, uzavírá zoolog Správy NP Šumava Luděk Bufka.
reklama
Dále čtěte |
Další články autora |
Online diskuse
Všechny komentáře (3)
Slavomil Vinkler14.5.2026 06:57
Slavomil Vinkler14.5.2026 07:13 Reaguje na Slavomil Vinkler
Pro lidi katastrofické Nahrazeni 100 tisíc myslivců tisícem tygrů či lvů nebo desetitisíci vlků nechť si promyslí každý aktivista sám.
Zbyněk Šeděnka14.5.2026 07:53
U Ejpovic dnes v noci mašinfíra vlakem "zastřelil" třináct divočáků.
Bude mít nárok na zástřelné?
P.S. Je úspěšnější než řada myliveckých sdružení i než policjní odstřelovači.
A i v té známé pohádce švícko jednou ranou zabil jenom sedm. :))))