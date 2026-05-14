Šumavský rys Bardi přešel do Krušných hor. Jedná se o nejdelší zmapovaný přesun rysa u nás

14.5.2026 04:39 | PRAHA (Ekolist) | Jan Dvořák
Rys Bardi jako kotě oblasti Hartmanic.
Zdroj | NP Šumava
Rys Bardi se narodil v oblasti Hartmanic na jaře 2024 rysici Suryi jako jedno ze tří koťat. Společně s matkou a sourozenci zde žil skoro rok do doby, než se všichni tři mladí rysi vydali hledat vlastní místo pro život.
 
„Letos v únoru se rys Bardi začal objevovat na fotopastech v Krušných horách, a to v širším okolí saského města Eibenstock a v přilehlých oblastech na naší straně hranice. Když jsme porovnávali fotografie německých kolegů s našimi, našli jsme shodu a mohli jsme potvrdit, že se jedná o rysa narozeného na Šumavě, který doputoval takhle daleko,“ vysvětluje Elisa Belotti, zooložka Správy NP Šumava.

Rys Bardi jako kotě s rodinou.
Zdroj | NP Šumava

„Už loni na podzim jsme veřejnosti představili úspěšné putování rysa Ondřeje ze Šumavy do Brd. Právě Ondřej je bratrem Bardiho, který ale došel mnohem dál,“ připomíná Elisa Belotti.

Bardiho na západě Šumavy a Pošumaví zaznamenaly fotopasti Správy národního parku Šumava, Hnutí DUHA Šelmy a místních mysliveckých spolků, kteří na monitoringu spolupracují. Do února 2025 byl zaznamenáván na Hartmanicku s matkou a sourozenci, v červenci 2025 ho zachytily fotopasti na Klatovsku a následně zamířil směrem ke Krušným horám.

Zdroj | NP Šumava

Rys Bardi urazil vzdušnou čarou vzdálenost okolo 160 km, ale ve skutečnosti mohl při své cestě ujít několik stovek kilometrů. Jedná se o první doložený případ přirozené migrace rysa ze Šumavy do Krušných hor a zároveň o nejdelší zmapovaný přesun rysa v České republice.

„Domníváme se, že se přesouval především lesnatým pásem podél západní hranice. Každopádně je malým zázrakem, že Bardi ve zdraví prošel celou Českou republikou z jihu na sever, protože rysům se stávají osudnými zejména frekventované silnice a železnice, ale také „neviditelné bariéry“ v podobě pytláctví,“ upozorňuje Josefa Krausová, terénní pracovnice Hnutí DUHA Šelmy.

Na videu rysí tulák Bardi s matkou a sourozenci.

Pokud se rys Bardi usadí v oblasti saského Einbenstocku, mohl by posílit zdejší nově se utvářející populaci. V roce 2022 zde Svobodný stát Sasko inicioval projekt RELynx Sasko, v rámci kterého bylo doposud vypuštěno 7 rysů (3 samice a 4 samci, přičemž jednoho z nich srazilo auto).

Zdroj | NP Šumava

„Jisté je, že krajina Krušných hor nabízí rysům ideální prostředí – především dostatek kořisti v podobě srnčí a jelení zvěře a kompaktní lesnaté území, kde mohou rysové najít vhodné podmínky pro rozmnožování,“ doplňuje Josefa Krausová.

Na příběhu rysa Bardiho se jasně ukazuje, jak nezbytný je kvalitní a dlouhodobý monitoring, do kterého jsou zapojené nejen Správy chráněných území, jako národní parky a Agentura ochrany přírody a krajiny, ale také nevládní organizace a lesnická, myslivecká a místní veřejnost.

Zdroj | NP Šumava

„Bez takového monitoringu a bez široké spolupráce bychom neznali stav populace natož osudy jednotlivých rysů. Jen díky podrobným údajům z monitoringu lze objevit a ověřit mimo jiné i taková jedinečná a důležitá zjištění, jako jsou dálkové migrace rysích jedinců, uzavírá zoolog Správy NP Šumava Luděk Bufka.

foto - Dvořák Jan
Jan Dvořák
Autor je tiskový mluvčí Správy Národního parku Šumava.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
SV

Slavomil Vinkler

14.5.2026 06:57
Navazuji na diskusi pod článkem slečny myslivkyně. Myslivci by si měli členy vzdělávat, přesvědčovat ke spolupráci a sochranáři, zejména v lovu přísně chráněných jako rys a naopak pomoci produkčním lesům s lovem zvěře, co je ničí jako sika, prase... . Naopak v NP a podobně není vysoké přebytek. Nejenom Lov ale i PR je třeba.
SV

Slavomil Vinkler

14.5.2026 07:13 Reaguje na Slavomil Vinkler
Naopak celá opakuji celá ochrana přírody, zejména ty různé neziskovky by si měly uvědomit nezbytnost lovu zvěře, která nemá jiného regulačního predátora.
Pro lidi katastrofické Nahrazeni 100 tisíc myslivců tisícem tygrů či lvů nebo desetitisíci vlků nechť si promyslí každý aktivista sám.
Zbyněk Šeděnka

14.5.2026 07:53
Dotaz k myslivosti:
U Ejpovic dnes v noci mašinfíra vlakem "zastřelil" třináct divočáků.
Bude mít nárok na zástřelné?
P.S. Je úspěšnější než řada myliveckých sdružení i než policjní odstřelovači.
A i v té známé pohádce švícko jednou ranou zabil jenom sedm. :))))
