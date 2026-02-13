Chrudim pozastavila Vybudování Domu přírody Železných hor na Podhůře
Dům přírody Železných hor má reprezentovat celé území chráněné krajinné oblasti. Návštěvník by tam měl získat základní servis a informace o celé oblasti. V budově budou vnitřní expozice, jejichž hlavní osou je život stromu. Součástí bude i přednáškový sál pro 40 lidí, zasedací místnost, knihovna a dílna. Součástí projektu je i rozsáhlá venkovní expozice představující přírodní bohatství oblasti. Dominantním prvkem bude čtyřstranný vstupní pylon s texty doplněný LED osvětlením a informacemi v dlažbě uspořádanými do kruhu. Hlavní vzdělávací část bude tvořit geologická stezka, která ukáže jednotlivá geologická období.
Objekt by měl stát poblíž parkoviště pod rozhlednou Bára na Podhůře. Náklady město loni odhadovalo na 92 milionů korun.
Největší investicí Chrudimi je v posledních letech modernizace sportovní haly. První etapa včetně nové přístavby stála město 107 milionů korun. V dalších dvou etapách chce radnice přebudovat Sporthotel u sportovní haly na moderní ubytovací zařízení. Opravit plánuje také sousední Tyršův dům, za halou hodlá postavit parkovací objekt s hřištěm na střeše. Stavba by mohla začít letos, celkové náklady na druhou a třetí etapu se odhadují na 300 až 350 milionů korun.
