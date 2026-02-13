https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/chrudim-pozastavila-vybudovani-domu-prirody-zeleznych-hor-na-podhure
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Chrudim pozastavila Vybudování Domu přírody Železných hor na Podhůře

13.2.2026 16:12 | CHRUDIM (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Matyáš Havel / Wikimedia Commons
Vybudování Domu přírody Železných hor, který chce Chrudim postavit v městských lesích Podhůra, bude muset počkat. Město nepožádalo o dotaci na projekt, protože by nepokryla očekávanou část nákladů, řekl ČTK místostarosta Zdeněk Kolář (ANO). Chrudim má jiné priority, především musí dokončit rozsáhlou dostavbu a modernizaci sportovní haly.
 
"Dotační titul nebyl tak výhodný, jak jsme si představovali. Nepodařilo se nám také domluvit se na společném postupu se správou chráněné krajinné oblasti Železné hory," uvedl Kolář. Podle něj je projekt Domu přírody jen pozastavený. Pokud by se našla jiná možnost získání dotace, město by se k němu vrátilo.

Dům přírody Železných hor má reprezentovat celé území chráněné krajinné oblasti. Návštěvník by tam měl získat základní servis a informace o celé oblasti. V budově budou vnitřní expozice, jejichž hlavní osou je život stromu. Součástí bude i přednáškový sál pro 40 lidí, zasedací místnost, knihovna a dílna. Součástí projektu je i rozsáhlá venkovní expozice představující přírodní bohatství oblasti. Dominantním prvkem bude čtyřstranný vstupní pylon s texty doplněný LED osvětlením a informacemi v dlažbě uspořádanými do kruhu. Hlavní vzdělávací část bude tvořit geologická stezka, která ukáže jednotlivá geologická období.

Objekt by měl stát poblíž parkoviště pod rozhlednou Bára na Podhůře. Náklady město loni odhadovalo na 92 milionů korun.

Největší investicí Chrudimi je v posledních letech modernizace sportovní haly. První etapa včetně nové přístavby stála město 107 milionů korun. V dalších dvou etapách chce radnice přebudovat Sporthotel u sportovní haly na moderní ubytovací zařízení. Opravit plánuje také sousední Tyršův dům, za halou hodlá postavit parkovací objekt s hřištěm na střeše. Stavba by mohla začít letos, celkové náklady na druhou a třetí etapu se odhadují na 300 až 350 milionů korun.

Pražská EVVOluce

