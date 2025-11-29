https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/chrudimska-zahrada-obnovuje-skleniky-planuje-jezirko-s-korenovou-cistickou
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Chrudimská komunitní zahrada obnovuje skleníky. Plánuje jezírko s kořenovou čističkou

29.11.2025 01:20 | CHRUDIM (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Spolek, který se stará o komunitní zahradu v Chrudimi, chce pokračovat v obnově historických skleníků. Dva z nich má už téměř hotové, dalších šest zbývá dokončit. Zbyla z nich torza. Plánů mají dobrovolníci víc, chtějí například vytvořit jezírko s kořenovou čističkou. Rostliny budou čistit vodu samy. ČTK to řekl Marek Točoň, zakladatel a koordinátor iniciativy Zahrada ve městě.
 
"Ve dvou sklenících potřebujeme ještě dodělat okýnka a zasklít je. Ale z 90 procent jsou dokončené. Další skleníky nejsou na pozemcích města, ale kraje. Jednáme s ním o spolupráci. Skleníky jsou zdevastované, jsou z nich torza. Potřebují kompletně obnovit," řekl Točoň.

Skleníky byly v minulosti vyhřívané, vytápění spolek kvůli nákladnosti obnovovat nebude. Prostor se skleníky je zarostlý nálety, dobrovolníci je musí pokácet a odnosit. Bude nutné obnovit železné konstrukce a skleníky zasklít. Díky tomu přibude kapacita pro další pěstitele. "Už jsme na hranici našich kapacit, máme nějakých 28 zahradníků. A další prostor nemáme a nedostává se na další v pořadí," řekl Točoň.

Zahradnictví bylo v daném místě už v roce 1930 a sloužilo zemědělské škole. Lokalita má asi 4500 metrů čtverečních a dekády byla opuštěná. Spolek tam funguje od roku 2022, plánů má stále dost. "Instalovali jsme ptačí budky. Budeme díky dotaci sázet bylinkové pásy a bobulové keře. A vytvoříme jezírko s kořenovou čističkou. Jsou v ní rostliny, jejich kořeny mají filtrační úlohu," řekl Točoň.

Dobrovolníci v zahradě také nedávno vysadili ovocný sad, má 16 stromů. Jsou to staré a krajové odrůdy ovocných hrušní, třešní a jabloní. V sadu porostou byliny, zelenina a medonosné rostliny. Bude tam například svazenka, která přitahuje opylovače i jiný hmyz.

"Chceme vytvořit prostor, který bude nejen krásný a užitečný, ale také inspirativní. Ovocný sad bude sloužit jako místo setkávání, vzdělávání a odpočinku. Zároveň uchováme tradiční odrůdy, které patří k našemu regionu," řekl Točoň.

Pražská EVVOluce

