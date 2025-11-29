Chrudimská komunitní zahrada obnovuje skleníky. Plánuje jezírko s kořenovou čističkou
Skleníky byly v minulosti vyhřívané, vytápění spolek kvůli nákladnosti obnovovat nebude. Prostor se skleníky je zarostlý nálety, dobrovolníci je musí pokácet a odnosit. Bude nutné obnovit železné konstrukce a skleníky zasklít. Díky tomu přibude kapacita pro další pěstitele. "Už jsme na hranici našich kapacit, máme nějakých 28 zahradníků. A další prostor nemáme a nedostává se na další v pořadí," řekl Točoň.
Zahradnictví bylo v daném místě už v roce 1930 a sloužilo zemědělské škole. Lokalita má asi 4500 metrů čtverečních a dekády byla opuštěná. Spolek tam funguje od roku 2022, plánů má stále dost. "Instalovali jsme ptačí budky. Budeme díky dotaci sázet bylinkové pásy a bobulové keře. A vytvoříme jezírko s kořenovou čističkou. Jsou v ní rostliny, jejich kořeny mají filtrační úlohu," řekl Točoň.
Dobrovolníci v zahradě také nedávno vysadili ovocný sad, má 16 stromů. Jsou to staré a krajové odrůdy ovocných hrušní, třešní a jabloní. V sadu porostou byliny, zelenina a medonosné rostliny. Bude tam například svazenka, která přitahuje opylovače i jiný hmyz.
"Chceme vytvořit prostor, který bude nejen krásný a užitečný, ale také inspirativní. Ovocný sad bude sloužit jako místo setkávání, vzdělávání a odpočinku. Zároveň uchováme tradiční odrůdy, které patří k našemu regionu," řekl Točoň.
reklama