Zahrádkářů neubývá. Práci na zahradě holduje více než polovina české populace
Nejčastějšími motivacemi k zahrádkaření je vnímání pěstování jako koníčka, následované možností získat čerstvé a zdravé potraviny. „Úspora financí patří mezi relativně četné důvody k zahrádkaření, nejvíce u nejmladší generace. Ta spolu se střední generací vychází s příjmy hůře než nejstarší generace. V každé generaci je pak patrné, že zahrádkáři vycházejí s příjmy o něco lépe než ti, kteří se této činnosti nevěnují,“ uvedl Vávra
Výsledky studie potvrzují velkou popularitu zahrádkaření v české populaci. V nejmladší věkové skupině se této činnosti věnuje 53 % lidí, ve skupině středního věku 60 % a v nejstarší 65 %. Celkem se tomuto oboru věnuje zhruba polovina české populace.
Výsledky studie jsou podle Vávry natolik zásadní, že prokazují důležitost mnohdy přehlížené, byť v zásadě „celonárodní“ aktivity a její pozitivní zdravotní a sociální kontext. „Z tohoto pohledu lze jednoznačně doporučit, aby se domácí pěstování potravin stalo součástí celostátních, regionálních i obecních koncepcí a strategií v potravinové politice, veřejném zdraví, environmentálních oblastech i územním plánování,“ uvedl Vávra.
Odkaz na studii: https://1url.cz/KJU7x
reklama