https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/jak-vybudovat-spolecnost-odolnou-vuci-katastrofam-nova-studie-syri-definuje-osm-klicovych-oblasti
Jak vybudovat společnost odolnou vůči katastrofám? Nová studie SYRI definuje osm klíčových oblastí

20.10.2025 09:24 | PRAHA (Ekolist.cz) | Filip Vrána
Diskuse: 1
Zdroj | Depositphotos
Extrémní projevy počasí jako vichřice, sucho nebo povodně se kvůli klimatickým změnám i v Česku stávají čím dál častějšími. Míra dopadů těchto katastrof závisí na resilienci, tedy odolnosti společnosti a její schopnosti se s podobnými událostmi vyrovnat a předcházet jim. Nová studie Národního institutu SYRI ukazuje, že je český systém snižování rizik katastrof zatím zaměřený především na tradiční krizové řízení a rychlé reakce záchranných složek po příchodu katastrof. Vědkyně a vědci však přichází s poznatky o tom, jak lze kromě reakce ex post podporovat i přípravu na budoucí katastrofy a jakými konkrétními kroky je možné odolné české společnosti dosáhnout.
 
Vědecký tým z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe mezi roky 2022 a 2025 dlouhodobě spolupracoval s ministerstvy, výzkumnými institucemi, zástupci integrovaného záchranného systému i samospráv, ale také s humanitárními organizacemi, dobrovolníky či lidmi přímo zasaženými katastrofami. Vědkyně a vědci společně s těmito aktéry definovali osm klíčových oblastí pro vytvoření resilientní společnosti. Patří mezi ně:

(1) podpora sociální spravedlnosti,
(2) dlouhodobá spolupráce a komunikace mezi aktéry,
(3) flexibilita systému a práce s nejistotou,
(4) schopnost místních komunit samostatně fungovat v době krize,
(5) ponaučení se z chyb a vzájemné učení,
(6) rozvoj občanské angažovanosti a politická i finanční podpora,
(7) ochrana životního prostředí,
(8) téma snižování rizik katastrof.

„Při katastrofách, jako jsou například povodně, často dochází k tomu, že místní samospráva a občané musí umět fungovat samostatně, dokud k nim nedorazí pomoc a podpora zvenku. Je proto důležité, aby se zdroje a kapacity nekumulovaly v nějakém vzdáleném centru, ale byly pro všechny v případě potřeby dosažitelné,“ vysvětluje výzkumnice SYRI Anna Bromová.

Klíčovou roli pro budování resilience hrají starostky a starostové. Ti musí být proškolení a měli by aktivně mapovat situaci ve svých obcích. K tomu mohou sloužit jak systematicky provedené analýzy zranitelnosti a dostupných zdrojů, tak i místně zakotvené znalosti a zkušenosti. Ty je možné zjišťovat přímo od místních obyvatel.

„Důležité je i nastavení spolupráce a komunikace s neziskovými a humanitárními organizacemi, které v době krize dokážou samosprávy rychle materiálně i kapacitně podpořit, a dále vytvoření procesů pro co nejrychlejší zapojení dobrovolníků. Zájem o dobrovolnictví je pak potřeba v obci pěstovat dlouhodobě a podporovat obecnou angažovanost lidí na veřejném dění v místní komunitě,“ upřesňuje jednu z vizí směrem ke zlepšení Bromová.

Výzkum dále zdůrazňuje význam dlouhodobého budování vztahů mezi starosty a místními leadery. „Mezi místní leadery patří například farář, ředitelka školy nebo trenér sportovního klubu. Jsou to typicky lidé, kteří mají důvěru obyvatel a jejich zapojení v době krize snižuje u veřejnosti pocit nejistoty. Právě budování vztahů v době klidu pak v případě katastrofy umožňuje účinnější spolupráci napříč systémem,“ uvádí další z autorů studie Jakub Mácha.

Aktuálně zveřejněná výzkumná zjištění mohou sloužit různorodým aktérům k praktickému rozvoji jejich činnosti za účelem budování společenské odolnosti, ať už jde o instituce veřejné správy, nevládní organizace, média či širokou veřejnost. Studie ukazuje, že další technická opatření zdaleka nestačí. Resilientní a zdravá společnost je ta, která dokáže čelit krizím díky důvěře, spolupráci, aktivitě a schopnosti učit se z vlastních chyb.

Pro zájemce o hlubší seznámení a práci s teorií sociálně-ekologické resilience vznikl v rámci výzkumu navíc i web resiliencnimysleni.cz.

Odkaz na studii: https://www.syri.cz/data/uploadHTML/files/PUBLIKACE/rozvoj-resiliencniho-mysleni-v-sektoru-snizovani-rizik-katastrof.pdf
reklama
 
foto - Vrána Filip
Filip Vrána
Autor je PR manažerem SYRI.
Všechny komentáře (1)
HH

Honza Honza

20.10.2025 10:37
Jak bojovat s katastrofami? Jak řídit stát? Právě v případě katastrofy je jasně a zřetelně vidět, kde je chyba. Stejně tak i v případě kůrovcové kalamity, požáru v NP: že je to norma přírody 1000let? Není! Postihne-li katastrofa téměř celý NP, je něco nenormálního. Schází-li přípravné dřeviny, kt. v NP vždy byly, nyní nejsou - není to žádná norma 1000 let a i kdyby byla, podmínky normy se zcela změnily.
Podstata řízení státu ( a řešení katastrof) je úplně jasná: mít na to peníze, funkční hospodářství s podporou hlavně podnikatelů, hlavně zahraničních mamutích firem, ne našich krcálků (program ODS!), přijetí eura. Nerozhazovat peníze za rádoby ušlechtilé programy. Je to liberalizmus, pružné rozhodování ne tisíce papírů, vyhlášek předpisů, důraz na rozhodování jednotlivce, samospráv, ne státního nepružného řízení. Stát má vytvořit všechny podmínky, aby samospráva efektivně fungovala, sladit postupy (= nyní naopak základní program ODS = to s čím ODS Klaus zakládal!)
