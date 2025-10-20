Jak vybudovat společnost odolnou vůči katastrofám? Nová studie SYRI definuje osm klíčových oblastí
(1) podpora sociální spravedlnosti,
(2) dlouhodobá spolupráce a komunikace mezi aktéry,
(3) flexibilita systému a práce s nejistotou,
(4) schopnost místních komunit samostatně fungovat v době krize,
(5) ponaučení se z chyb a vzájemné učení,
(6) rozvoj občanské angažovanosti a politická i finanční podpora,
(7) ochrana životního prostředí,
(8) téma snižování rizik katastrof.
„Při katastrofách, jako jsou například povodně, často dochází k tomu, že místní samospráva a občané musí umět fungovat samostatně, dokud k nim nedorazí pomoc a podpora zvenku. Je proto důležité, aby se zdroje a kapacity nekumulovaly v nějakém vzdáleném centru, ale byly pro všechny v případě potřeby dosažitelné,“ vysvětluje výzkumnice SYRI Anna Bromová.
Klíčovou roli pro budování resilience hrají starostky a starostové. Ti musí být proškolení a měli by aktivně mapovat situaci ve svých obcích. K tomu mohou sloužit jak systematicky provedené analýzy zranitelnosti a dostupných zdrojů, tak i místně zakotvené znalosti a zkušenosti. Ty je možné zjišťovat přímo od místních obyvatel.
„Důležité je i nastavení spolupráce a komunikace s neziskovými a humanitárními organizacemi, které v době krize dokážou samosprávy rychle materiálně i kapacitně podpořit, a dále vytvoření procesů pro co nejrychlejší zapojení dobrovolníků. Zájem o dobrovolnictví je pak potřeba v obci pěstovat dlouhodobě a podporovat obecnou angažovanost lidí na veřejném dění v místní komunitě,“ upřesňuje jednu z vizí směrem ke zlepšení Bromová.
Výzkum dále zdůrazňuje význam dlouhodobého budování vztahů mezi starosty a místními leadery. „Mezi místní leadery patří například farář, ředitelka školy nebo trenér sportovního klubu. Jsou to typicky lidé, kteří mají důvěru obyvatel a jejich zapojení v době krize snižuje u veřejnosti pocit nejistoty. Právě budování vztahů v době klidu pak v případě katastrofy umožňuje účinnější spolupráci napříč systémem,“ uvádí další z autorů studie Jakub Mácha.
Aktuálně zveřejněná výzkumná zjištění mohou sloužit různorodým aktérům k praktickému rozvoji jejich činnosti za účelem budování společenské odolnosti, ať už jde o instituce veřejné správy, nevládní organizace, média či širokou veřejnost. Studie ukazuje, že další technická opatření zdaleka nestačí. Resilientní a zdravá společnost je ta, která dokáže čelit krizím díky důvěře, spolupráci, aktivitě a schopnosti učit se z vlastních chyb.
Pro zájemce o hlubší seznámení a práci s teorií sociálně-ekologické resilience vznikl v rámci výzkumu navíc i web resiliencnimysleni.cz.
Odkaz na studii: https://www.syri.cz/data/uploadHTML/files/PUBLIKACE/rozvoj-resiliencniho-mysleni-v-sektoru-snizovani-rizik-katastrof.pdf
reklama
Dále čtěte |
Další články autora |
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
Honza Honza20.10.2025 10:37
Podstata řízení státu ( a řešení katastrof) je úplně jasná: mít na to peníze, funkční hospodářství s podporou hlavně podnikatelů, hlavně zahraničních mamutích firem, ne našich krcálků (program ODS!), přijetí eura. Nerozhazovat peníze za rádoby ušlechtilé programy. Je to liberalizmus, pružné rozhodování ne tisíce papírů, vyhlášek předpisů, důraz na rozhodování jednotlivce, samospráv, ne státního nepružného řízení. Stát má vytvořit všechny podmínky, aby samospráva efektivně fungovala, sladit postupy (= nyní naopak základní program ODS = to s čím ODS Klaus zakládal!)