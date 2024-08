Chystaný zákaz žebrání se zvířaty v Praze bude asi jen na vybraných místech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | michaklootwijk / michaklootwijk / Depositphotos

Ministerstvo vnitra má námitky k připravované novelizaci vyhlášky, kterou chce Praha zakázat žebrání s využitím zvířat. Magistrát tak zřejmě upraví návrh tak, že zákaz nebude platit plošně, ale pouze na vybraných místech převážně v centru, sdělil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Město zároveň připravuje i obdobný zákaz pro takzvaný busking, tedy pouliční umělecké vystupování. Podle původního návrhu by měl platit na celém území metropole.Návrhy magistrát před časem rozeslal do takzvaného připomínkovacího řízení, které podle dřívějších informací skončilo začátkem července. Magistrát obdržel od ministerstva vnitra, které je gestorem obecních a městských vyhlášek, vyjádření s výhradami ohledně vyhlášky o žebrání.

"Plošný zákaz žebrání se zvířaty by totiž mohl být v rozporu s judikaturou Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, který vnímá žebrání jako základní lidské právo. Zákaz by se tak mohl týkat zřejmě pouze určitých míst ve městě," vysvětlil výhrady ministerstva primátorův náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09), který má v metropoli na starosti kromě kultury a cestovního ruchu i péči o zvířata. Dodal, že v případě buskingu resort námitky neměl.

Magistrátní orgány budou nyní jednat o seznamu míst, kde by zákaz žebrání s využitím zvířat měl platit. "Mělo by se však jednat zejména o centrum Prahy, kde je žebrání povoleno," uvedl Hofman. Obě novelizace pak projedná legislativní výbor zastupitelstva, jehož plénum by o nich mohlo hlasovat v říjnu.

Smyslem obou úprav je podle magistrátu chránit bezpečnost kolemjdoucích osob, které mohou zvířata ohrozit. Při umělecké produkci se podle odůvodnění nemůže umělec zvířeti dostatečně věnovat a zabezpečit jej proti nepředvídatelným reakcím vůči divákům. Stejně tak v případě žebrání může podle dokumentu zvíře zaútočit na kteroukoliv osobu a způsobit jí zranění.

Město už na základě městské vyhlášky postihuje lidi, kteří v ulicích nabízejí turistům focení s divokými zvířaty. Strážníci městské policie to řeší pokutami, úřady také mohou zahájit řízení o zabavení zvířete a pachatele mohou čekat postihy i od státu podle zákonů o ochraně či týrání zvířat. To se nicméně netýká psů, kteří nejsou aktivně nuceni do nějaké činnosti či kontaktu s lidmi a ani nespadají do kategorie divoce žijících živočichů, pro které platí přísnější pravidla.

