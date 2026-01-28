https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cina-loni-rekordne-zvysila-kapacitu-solarnich-a-vetrnych-elektraren
Čína loni rekordně zvýšila kapacitu solárních a větrných elektráren

28.1.2026 15:59 | PEKING (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Nově instalovaný výkon solárních a větrných elektráren v Číně byl v loňském roce rekordní. Prudce vzrostl i nově instalovaný výkon znečišťujících uhelných a plynových elektráren. Nově instalovaný výkon všech zdrojů energie v zemi pak stoupl o 543 gigawattů (GW), což je zhruba dvojnásobek celkové instalované kapacity Německa. S odvoláním na údaje čínské Národní energetické správy to uvedla agentura AFP. Čína se snaží zvýšit výrobu elektřiny, aby pokryla rostoucí spotřebu od energeticky náročných průmyslových odvětví a zároveň se snaží dosáhnout cílů ve snižování emisí.
 
Nově instalovaná kapacita solárních elektráren se zvýšila proti předchozímu roku o 14 procent na 315 GW, kapacita větrných elektráren pak o 50 procent na 119 GW. Díky tomuto přírůstku se celková instalovaná kapacita výroby elektřiny v Číně meziročně zvýšila o 16,1 procenta.

Rekordní přírůstky obnovitelných zdrojů energie odpovídaly přibližně 17 000 větrných turbín a 500 milionům solárních panelů, uvedl na síti X analytik nezávislého Střediska pro výzkum energií a čistého vzduchu (CREA) Lauri Myllyvirta. To znamená, že v Číně se za hodinu postavily dvě větrné turbíny a pokryté solárními panely byly za stejnou dobu plochy odpovídající 20 fotbalovým hřištím, dodal.

Nově instalovaná kapacita elektráren na plyn a uhlí se zvýšila o 75 procent zhruba na 93 GW. Celková instalovaná kapacita termálních elektráren tak vzrostla o 6,3 procenta.

I když poptávka po elektřině v Číně stále roste, podle Myllyvirty nově instalované zdroje pomohou v příštím roce nahradit výrobu elektřiny z fosilních paliv. Současně ale rozsáhlé přírůstky uhelných a plynových elektráren pravděpodobně způsobí nízké využití těchto zdrojů a mohou podle něj vytvořit nové překážky pro rozvoj čisté energie.

Čína je největším producentem skleníkových plynů na světě, současně ale také velmocí ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jejím cílem je dosáhnout vrcholu emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a do roku 2035 je snížit o sedm procent. Do roku 2060 pak chce Čína dosáhnout uhlíkové neutrality.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
