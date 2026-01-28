Čína loni rekordně zvýšila kapacitu solárních a větrných elektráren
Rekordní přírůstky obnovitelných zdrojů energie odpovídaly přibližně 17 000 větrných turbín a 500 milionům solárních panelů, uvedl na síti X analytik nezávislého Střediska pro výzkum energií a čistého vzduchu (CREA) Lauri Myllyvirta. To znamená, že v Číně se za hodinu postavily dvě větrné turbíny a pokryté solárními panely byly za stejnou dobu plochy odpovídající 20 fotbalovým hřištím, dodal.
Nově instalovaná kapacita elektráren na plyn a uhlí se zvýšila o 75 procent zhruba na 93 GW. Celková instalovaná kapacita termálních elektráren tak vzrostla o 6,3 procenta.
I když poptávka po elektřině v Číně stále roste, podle Myllyvirty nově instalované zdroje pomohou v příštím roce nahradit výrobu elektřiny z fosilních paliv. Současně ale rozsáhlé přírůstky uhelných a plynových elektráren pravděpodobně způsobí nízké využití těchto zdrojů a mohou podle něj vytvořit nové překážky pro rozvoj čisté energie.
Čína je největším producentem skleníkových plynů na světě, současně ale také velmocí ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jejím cílem je dosáhnout vrcholu emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a do roku 2035 je snížit o sedm procent. Do roku 2060 pak chce Čína dosáhnout uhlíkové neutrality.
