Čína za čtyři měsíce meziročně ztrojnásobila investice do solární energie

Čína za první čtyři měsíce letošního roku ztrojnásobila investice do solárních projektů. Za celý rok by tak mohla instalovat rekordní množství nových kapacit na výrobu čisté energie, uvedla agentura Bloomberg.

Podle údajů čínského národního energetického úřadu investice do solárních projektů za leden až duben činily 29 miliard jüanů (téměř 101 miliard Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku tak stouply o 204 procent. Loni od ledna do listopadu investice do solárních projektů činily 51,3 miliardy jüanů.

Čína má už teď největší park obnovitelných zdrojů energie na světě. Nyní rapidně zrychluje investice do solárních a větrných projektů s cílem vybudovat větší a flexibilnější sít a splnit plán, který počítá s tím, že dosáhne vrcholu emisí oxidu uhličitého před rokem 2030 a že do roku 2060 bude mít nulové emise.

Čína předpokládá, že v letošním roce se její kapacita výroby elektřiny rozšíří celkem o 220 gigawattů. Uhlí ale bude hrát hlavní úlohu v energetickém mixu Číny ještě několik let a Peking rozšířil plány na úpravu elektráren na uhlí, aby fungovaly jako záloha pro obnovitelné zdroje.

