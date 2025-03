ČIŽP: Na vodních plochách u Hustopečí stoupla koncentrace benzenu, je pod limitem

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr Ilustrační foto

Na všech okolních vodních plochách u Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde v pátek havarovaly na železniční trati cisterny s toxickým benzenem, zaznamenali inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) nepatrný nárůst koncentrace benzenu. Pravděpodobně jde o projev spadu kouře, 15 ze 17 vykolejených cisteren zachvátil mohutný požár. Podle inspekce jsou naměřené hodnoty stále pod limitem, řekla ČTK mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká. V pořádku jsou i hodnoty pro povrchové vody."Na všech okolních vodních plochách byl zaznamenán nepatrný nárůst koncentrace benzenu, což je pravděpodobně projev spadu kouře. Zjištěné koncentrace jsou ale stále hluboko pod hodnotou environmentální kvality pro povrchové vody, tedy pod limitem," uvedla mluvčí ČIŽP.

Odborníci nadále v okolí havárie odebírají vzorky povrchové vody. Podle Loužecké zatím nevykazují nadlimitní hodnoty benzenu, nebyl zaznamenán ani úhyn ryb. Tyto vzorky budou odborníci odebírat minimálně po dobu sanačního zásahu. "Podle dosavadních informací není ohrožen ani zdroj pitné vody, který se nachází ve vzdálenosti tři kilometry od místa nehody," uvedl na stránkách ČIZP ředitel oblastního inspektorátu Olomouc David Petr.

ČIŽP požádala také resort zdravotnictví o monitoring pitné vody v okolních studních. "Krajská hygienická stanice by měla ve spolupráci s ČIŽP, Státním zdravotním ústavem a obcí Hustopeče nad Bečvou provést odběry vzorků a jejich analýzu v nejbližších dnech," doplnila inspekce.

Hasiči pokračují v pravidelném měření koncentrace benzenu v ovzduší. "Výsledky jsou nadále negativní. Přesto platí do odvolání preventivních opatření nevětrat pro obce v bezprostředním okolí, tedy zhruba do pěti kilometrů, a to z důvodu zásahu v nebezpečném prostředí," řekla dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

V bezprostřední blízkosti tratě a jezera dnes hasiči ze Záchranného útvaru Hlučín začali pásovým rypadlem až do dvou metrů hloubit zářezy pro monitoring případné kontaminace podzemních vod. "Po vyhotovení zářezu bude následovat odběr vzorků podzemní vody a bude rozhodnuto o dalším postupu. Kontaminované zeminy by měla následně odstranit sanační firma. O způsobu jejich odstranění bude rozhodnuto po analýze odebraných vzorků, plán vzorkování se v současné době připravuje," dodala mluvčí ČIŽP.

