ČIŽP pokutovala bioplynovou stanici ve Svojšíně za nakládání s kuchyňským odpadem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Čtvrtmilionovou pokutu vyměřili inspektoři plzeňské pobočky České inspekce životního prostředí (ČIŽP) provozovateli bioplynové stanice ve Svojšíně na Tachovsku, společnosti IC-PARK ENERGO. Firma podle inspektorů provozovala bioplynovou stanici v rozporu s integrovaným povolením. Dlouhodobě skladovala tuny kuchyňských odpadů a neprováděla mikrobiologické rozbory v souladu s evropskými předpisy. Déle uložené odpady kvasily a jejich zápach se šířil do okolí, sdělila ČTK ředitelka plzeňské ČIŽP Petra Horčicová.

Předseda představenstva pokutované firmy ČTK řekl, že k věci se nechce vyjadřovat.

Uložená pokuta nabyla na konci března právní moci. Inspektoři bioplynovou stanici kontrolovali loni v červenci na základě podnětu. Podle informací ČTK se tehdy zápach ze stanice nesl nejen do Svojšína, ale například i do zhruba deset kilometrů vzdáleného Stříbra.

"Firma zde od června do července 2019 skladovala 22,31 tun biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven, u kterého navíc nebyla provedena patřičná hygienizace ohřevem. Přitom podle závazných podmínek musí být tyto materiály skladovány v zařízení co nejkratší dobu, maximálně 48 hodin. Kuchyňské odpady tak zákonitě kvasily a jejich zápach se šířil do okolí," popsala Horčicová. V místě se také intenzivně množily mikrobiální flory včetně patogenů, které zvyšují riziko šíření infekcí a parazitů, dodala. Inspekce firmě také vytýká, že loni od ledna do července neprováděla mikrobiologické rozbory digestátu (organického hnojiva), ačkoli jí to podmínky ukládaly jedenkrát za tři měsíce.

reklama