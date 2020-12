ČR by mohlo podpořit čistou mobilitu v příštích letech 30 miliard

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Rita Zappitelli / Flickr.com Součástí plánů podpory čisté mobility je vybudování 6200 veřejných dobíjecích stanic a dalších 2200 dobíjecích bodů.

Česko by v příštích letech mohlo vynaložit na podporu rozvoje ekologického automobilového sektoru, tedy tzv. čisté mobility, okolo 30 miliard korun. Vedle mírného navýšení dosavadních 13 miliard z evropských operačních programů do roku 2027 půjde o dotace do infrastruktury ministerstva dopravy nebo příspěvky z nových zdrojů, kterými jsou modernizační fond a fond obnovy. Na konferenci Automotive 2020 to uvedl náměstek ministra průmyslu Eduard Muřický.

Prostředky z operačních programů budou složit k podpoře pořizování ekologických vozidel, budování infrastruktury, podpoře veřejné dopravy i jako investice do výzkumu a vývoje. Ministerstvo dopravy plánuje navýšení investice do infrastruktury na více než trojnásobek, tedy na čtyři miliardy korun. Dalších zhruba 9,5 miliardy Kč má být vyčleněno z nově vytvářeného modernizačního fondu a fondu obnovy.

Součástí plánů podpory čisté mobility je vybudování 6200 veřejných dobíjecích stanic a dalších 2200 dobíjecích bodů. V Česku se také buduje několik polygonů pro vývoj autonomního řízení.

V Česku letos automobilky vyrobily do konce října přes 937.000 aut, což bylo o 21 procent méně než loni. Důvodem byl především pokles poptávky a přerušení výroby kvůli koronavirové pandemii. Automobilový průmysl v tuzemsku tvoří kolem 26 procent průmyslové produkce a dává práci asi půl milionu lidí.

