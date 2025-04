Británie zmírnila cíle pro elektromobily, hybridy povolí až do roku 2035

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Británie zmírnila cíle, které mají donutit automobilový průmysl v zemi vyrábět více elektromobilů. Premiér Keir Starmer tak chce snížit tlak na britské podniky po zavedení amerických cel. Podle nového plánu vláda umožní prodej plně hybridních a plug-in hybridních vozů, jako je Toyota Prius či Nissan e-Power, až do roku 2035. Datum ukončení prodeje nových benzinových a naftových automobilů do roku 2030 však zůstává v platnosti, uvedla agentura Reuters."Globální obchod se mění, takže musíme jít v přetváření naší ekonomiky dál a rychleji," uvedl Starmer v prohlášení. Vláda také rozhodla, že nařízené cíle nebudou muset plnit výrobci s velmi nízkým objemem výrobky, jako je McLaren či Aston Martin. Chce tak zajistit jejich další fungování a ochránit tradici britské špičkové výroby.

Starmer už v sobotu uvedl, že prioritou vlády zůstává snaha o uzavření obchodní dohody s USA, která by mohla zahrnovat celní výjimky. Vláda je ale připravena zasáhnout, aby v Británii pomohla ochránit podniky před dopady nové celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Britské automobilky prodávají do Spojených států hlavně luxusní a prémiové vozy. Spojené státy jsou jejich druhým největším vývozním trhem po EU. Loni byl do USA dodán více než jeden milion vozů britské výroby, a to zhruba za 7,6 miliardy liber (skoro 225 miliard Kč).

Celkový prodej elektromobilů loni stoupl, byl však tažen zejména komerčními klienty. Pouze jeden z deseti individuálních kupců automobilů se rozhodl pro elektrický pohon.

Letos v březnu měly elektromobily na celkovém prodeji aut v zemi podíl 19 procent. Podle vládního nařízení letos musí bezemisní vozy tvořit 28 procent všech prodaných aut.

