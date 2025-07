Ústecká parkoviště do budoucna zřejmě doplní nabíjecí stanice pro elektromobily

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Sopotnicki / Shutterstock Ilustrační foto

Parkovací plochy na sídlištích i placená parkoviště a stání v Ústí nad Labem v majetku města by mohly do budoucna doplnit nabíjecí stanice pro elektromobily. Kde je město vybuduje, určí studie proveditelnosti, řekl ČTK primátor Petr Nedvědický (ANO). Ze studie vzejde nejen to, kde bude vhodné nabíječky vybudovat, ale také kolik takových míst vznikne."Je to ryze strategický projekt, který by měl v podstatě vyhodnotit město Ústí nad Labem z hlediska parkovacích ploch, dostupnosti energetické sítě pro možnost vybudování stabilních nabíjecích stanic, které by měly saturovat město Ústí nad Labem," uvedl primátor. Podle něj město bude výstavbu nabíjecích stanic řešit odborným průzkumem, protože chce, aby stání nevznikala chaoticky.

Studie bude reflektovat systém parkování ve městě, takzvanou dopravu v klidu. Jedná se o klíčový prvek městského dopravního plánování, který pro Ústí nad Labem průběžně zpracovávají dopravní inženýři z dopravní fakulty v Děčíně. "Na to by měla navazovat tato studie, jak co nejvhodněji umístit nabíjecí stanice se všemi požadavky na kapacitu a rychlost nabíjení," řekl Nedvědický.

Počet nabíječek zatím určený není. "Mělo by být v rámci analytické části porovnáno s navrhovaným územním plánem, aby to odpovídalo i těmto požadavkům a následně by z toho měly být i výpočty analytické - kolik automobilů parkoviště využívá, jak se tam zdržují a tak dále," vysvětlil primátor. Podotkl, že na analytickou část studie bude navazovat návrh implementace, tedy postup při budování a zapojování nabíječek.

Nabíjecí místa již ve městě jsou. Jsou například na parkovišti obchodního centra Forum či ve Všebořicích u supermarketu. Dosud je však budovaly soukromé firmy.

Ústí nad Labem se stejně jako další města v ČR potýká zejména na sídlištích s nedostatkem parkovacích míst. V některých částech město vyřešilo problém zavedením rezidentního parkování. Samospráva tak učinila třeba na Klíši poblíž univerzity nebo na Střekově u cyklostezky. Obě lokality zhusta využívají lidé, kteří tam nebydlí.

