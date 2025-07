Otevřela se cesta k financování výstavby horkovodu z Dukovan do Brna z výnosů dražeb povolenek

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Petr Adamek / Petr Adamek / Wikimedia Commons Jaderná elektrárna Dukovany

Projekt vyvedení tepla z jaderné elektrárny Dukovany do Brna, tzv. Horkovod Dukovany–Brno, se posunul do další fáze příprav a může počítat s významnou podporou z výnosů z dražeb povolenek podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. V návaznosti na usnesení vlády vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR novou dotační výzvu, z níž bude možné podpořit výstavbu horkovodu až 11 miliardami korun. Tato prioritní stavba se bude moci o prostředky ucházet prostřednictvím druhého kola výzvy z programu I+ (Inovativní a komplexní projekty). Prvním kolem výzvy, kde byl posuzován projektový záměr, projekt horkovodu Dukovany–Brno už úspěšně prošel.„Projekt horkovodu z Dukovan do Brna je skvělým příkladem odpovědné a strategicky promyšlené energetické politiky. Ukazuje, jak lze efektivně využívat sekundární zdroje energie, jako je nevyužité teplo z jaderné elektrárny, ve prospěch obyvatel a městské infrastruktury. Místo toho, aby teplo z výroby elektřiny končilo bez užitku, bude sloužit k zásobování desetitisíců domácností v Brně,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala (ODS). Tento přístup podle něj výrazně zvyšuje naši energetickou soběstačnost, snižuje závislost na dovozu fosilních paliv a posiluje celkovou energetickou bezpečnost České republiky.

Strategický infrastrukturní projekt, jehož hlavním investorem jsou Teplárny Brno, má za cíl propojit brněnskou dálkovou tepelnou síť se stávajícími bloky jaderné elektrárny Dukovany, a tím zajistit stabilní, nízkoemisní dodávku tepla obyvatelům Brna a okolí a významně tak snížit závislost vytápění na dodávkách zemního plynu. Vláda už dříve schválila souhlasné stanovisko k novele zákona o liniových stavbách, díky níž byl horkovod zařazen mezi prioritní stavby, což umožní urychlit jeho výstavbu.

„Realizace tohoto projektu představuje významný krok směrem k moderní, udržitelné a energeticky soběstačné budoucnosti Brna, která přinese nejen ekologické, ale i ekonomické výhody pro jeho obyvatele. Horkovod významně přispěje ke stabilizaci dodávek tepla, snížení emisí skleníkových plynů a omezení závislosti města na dováženém plynu, na kterém je aktuálně závislé z 80 procent,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Dukovany by měly podle jeho slov v budoucnu zajistit polovinu potřeby tepla v Brně a přilehlých obcích. „Fakticky se tak Brno zbaví plynu, protože bude vyrábět teplo z odpadu ze SAKA, z biomasy v Maloměřicích a Obřanech a z horkovodu. Dojde také k přechodu lokálních plynových kotelen na centrální zásobování, čímž se celý systém zase uzavře v kruhu. Je to další krok v rámci modernizace teplárenství směrem k energetické nezávislosti a bezpečnosti České republiky,“ dodal ministr životního prostředí.

Projekt byl úspěšně předložen do prvního kola výzvy I+ 1/2025 vyhlášené v první polovině roku 2025 a obdržel podpůrné stanovisko Státního fondu životního prostředí ČR, které potvrzuje jeho způsobilost k podpoře.

„V rámci prvního kola výzvy I+ jsme posuzovali projektový záměr výstavby horkovodu Brno-Dukovany z mnoha aspektů. Zajímaly nás samozřejmě očekávané přínosy celého projektu, technické řešení, udržitelnost, ale i potenciál dalšího rozvoje,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že dotační podpora bude projektu poskytnuta na základě rozhodnutí ministra, pokud projekt splní všechny podmínky výzvy.

Druhé kolo dotační výzvy, které umožní projektu od roku 2027 čerpat finance z výnosů dražeb emisních povolenek, se pro příjem žádostí otevřelo 10. července a potrvá do 30. září 2025. Administraci výzvy zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR, který bude od roku 2026 hlavním příjemcem prostředků z výnosů z dražeb emisních povolenek.

Předpokládané celkové investiční náklady projektu jsou přibližně 16,3 miliardy korun, dotační podpora může dosáhnout až 11 miliard korun, přičemž definitivní výše podpory bude stanovena po posouzení projektu včetně finanční analýzy pro stanovení mezery ve financování. Zahájení výstavby horkovodu je naplánováno na rok 2027, teplo by měl Brnu dodávat od roku 2031.

Projekt horkovodu Dukovany–Brno je součástí širší transformace teplárenství v České republice a navazuje na modernizační úsilí v oblasti distribuce tepla v Brně. Zároveň představuje klíčový strategicky energetický krok směřující k dosažení klimatických cílů České republiky a naplnění souvisejících českých a unijních závazků.

