zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V Irsku vyrábějí elektřinu obří draci

10.8.2025 18:11 | DUBLIN (ČTK)
Na větrném západním pobřeží Irska létají po nebi obrovští draci. Nepouštějí je děti, ale vědci. A nejsou pro zábavu, nýbrž pro výrobu obnovitelné elektřiny. "Používáme draka, který zachycuje vítr. A generátor z něj následně vyrábí elektřinu," vysvětlil agentuře AFP Padraic Doherty z nizozemské společnosti Kitepower, která za projektem stojí.
 
Model draka o velikosti 60 metrů čtverečních byl právě vyvezen z hangáru na testovacím místě v Bangor Erris, malém městě v hrabství Mayo, které bylo otevřeno v září 2023. Tým přenáší stroj ke generátoru a propojuje je kabelem. Drak vybavený systémem lan a kladek létá vzduchem a funguje jako jo-jo nebo rybářský naviják, vysvětluje Doherty.

Může dosáhnout výšky až 400 metrů a poté klesnout zpět na 190 metrů. Tento opakovaný pohyb generuje téměř 30 kilowattů za hodinu.

Vyrobená energie se ukládá do baterií podobných těm, které se používají u fotovoltaických panelů. Podle konstruktérů by jeden drak stačil na dobití baterie o kapacitě 336 kilowatthodin. "To je značné množství energie, které by stačilo na napájení izolované základny, malého ostrova, polární stanice nebo dokonce staveniště," říká vedoucí provozu společnosti Kitepower Andrei Luca.

Bouřlivé pobřeží Irska, jehož vláda se snaží snížit závislost země na ropě a plynu, je ideálním hřištěm pro testování této nové technologie, nazývané vzdušná větrná energie.

"Jsme svědky revoluce ve větrné energii," říká Luca, zatímco jeho tým zajišťuje správnou trajektorii draka pomocí řídicího softwaru.

Podle Dohertyho je jednou z hlavních výhod tohoto systému rychlá instalace. "Můžeme ho nainstalovat za 24 hodin a odvézt kamkoli," řekl. Navíc na rozdíl od tradičních větrných turbín nevyžaduje kopání základů, které stojí peníze, čas a energii.

Jeho partner Luca dodává, že drak je mnohem méně invazivní z hlediska krajiny, vyrábí čistou energii a jeho provoz není závislý na řetězci dodávek paliva.

Ukázka jeho účinnosti přišla v lednu během bouře Eowyn, která způsobila rozsáhlé výpadky elektřiny v celé zemi. Drak zajišťoval nepřetržité dodávky elektřiny před bouří, během ní i po ní.

Větrná energie je v Irsku již dlouho považována za odvětví budoucnosti. Rozsáhlému nasazení turbín na souši i na moři však brání administrativní průtahy a omezená kapacita elektrické sítě.

Vláda usiluje o 20 gigawattů větrné energie na moři do roku 2040 a nejméně 37 gigawattů do roku 2050. Podle hlavní lobbistické skupiny v tomto odvětví Wind Energy Ireland (WEI) dodávaly větrné elektrárny v roce 2024 přibližně třetinu elektřiny v zemi.

Podle výzkumníka z University College Cork na jihu země Mahdiho Salariho je schopnost draků zachycovat vítr ve výšce s malou infrastrukturou obzvláště vhodná pro izolované prostředí, na moři nebo pro mobilní použití.

Uznává však, že Kitepower bude muset překonat problémy v oblasti regulace, bezpečnosti a spolehlivosti systému. Domnívá se však, že tato technologie by se mohla osvědčit zejména tam, kde dostupnost půdy, náklady nebo logistická omezení brzdí rozvoj tradičních větrných turbín.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
