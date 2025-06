Tým studentů z ČVUT v Praze se poprvé účastní závodů v úsporné jízdě Shell Eco-marathon

Plha z Kojčic 11.6.2025 15:18

Tak to je úžasný! Spotřeba 0,4 cm³/km. To je krychlička přibližně o straně 7,4 mm. To vám moc tleskám. Akorát, že jestli to takhle půjde dál, tak nebudou mít petrolejáři na chleba !

