Ipsos: Elektromobil by si pořídila čtyři procenta Čechů, nejméně v Evropě

Jaroslav Řezáč 31.7.2025 15:02 Reaguje na Pavel Hanzl

tímto podivným způsobem to vysvětlit nejde... do atmosféry se stejně vypustí CO2 i z přebytečné baterie, která se skládá z různých kovů, lithia, plastového pouzdra a kyseliny. Když se to tak vezme, tak to fakt ekologie není, když se náhodou elektroauto někde nabourá, kdo zaručí těsnost baterie? to aby se člověk bál, aby mu s tou nabiječkou neshořel celý barák a když, tak je jasné, že uhasit hořící elektroauto trvá hodinu a půl za neustálého chlazení vodou se elektrolit vyplavuje do kanalizace a odpadních jímek jako ekologická havárie.



TOHLE EKOLOGIE NENÍ!

