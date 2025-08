Češi od začátku roku koupili 7980 elektromobilů, nejčastěji značky Škoda

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Češi od začátku letošního roku do konce července koupili 7980 bateriových elektromobilů, což je meziročně o 60 procent více. Nejčastěji šlo o automobily značky Škoda. Podíl na trhu s novými auty dosáhl 5,6 procenta, loni měly bateriové elektromobily za sedm měsíců podíl 4,2 procenta na všech nových osobních autech. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo Centrum dopravního výzkumu (CDV).Od ledna do července lidé v Česku registrovali 143 456 nových osobních aut, což je meziročně o pět procent více. Bateriové elektromobily s podílem 5,6 procenta byly třetí nejčastější volbou po benzinových a naftových pohonech, plug-in hybridy měly podíl 4,1 procenta. automobily na LPG pak 2,6 procenta.

"Nejvýraznější meziroční nárůst registrací v segmentu bateriových elektromobilů zaznamenala značka Škoda, která tím získala tržní podíl 35,4 procent a pozici lídra trhu v daném segmentu. Tesla, která byla v loňském roce na prvním místě, naopak vykázala meziroční pokles o 37 procent, což vedlo ke snížení jejího tržního podílu z 39,3 procenta na 15,6 procenta," uvedl ředitel CDV Jindřich Frič.

Za sedm měsíců lidé registrovali také 708 lehkých užitkových vozidel, kam spadají dodávky a nákladní automobily do 3,5 tuny, meziročně o 468 více. Jejich tržní podíl byl 6,3 procenta.

Nákladních elektroaut lidé či firmy registrovali 64, meziročně o 54 více, tržní podíl byl 1,2 procenta.

