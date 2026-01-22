https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cr-i-slovensko-prosazuji-vice-penez-pro-zemedelce-v-rozpoctu-eu-rekli-ministri
ČR i Slovensko prosazují více peněz pro zemědělce v rozpočtu EU, řekli ministři

22.1.2026 19:10 | VODERADY (ČTK) | Adrian Bobok
Strniště v zimě
Strniště v zimě
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Larry Mundy / Shutterstock
Česká republika a Slovensko mají výhrady vůči návrhu víceletého finančního rámce Evropské unie pro zemědělství na roky 2028 až 2034 a žádají jeho úpravy včetně posílení balíku peněz do agrárního sektoru. Po společném jednání to dnes uvedli ministři zemědělství obou zemí Martin Šebestyán a Richard Takáč.
 
"Klíčovým bodem je v současné době rozpočet, mezi státy vzrůstá nervozita. Je připraven návrh, se kterým oba dva nejsme v souladu a chceme jeho změnu," řekl na tiskové konferenci Šebestyán.

Český ministr by uvítal vyčlenění více než 400 miliard eur (9,7 bilionu Kč) na společnou zemědělskou politiku v příštím víceletém rozpočtu EU ve srovnání s nyní navrhovanou částkou zhruba 300 miliard eur. Ministr také poukázal na dřívější vysokou inflaci, která reálně snížila pobídky pro zemědělce, a na nižší podporu zemědělců ve střední a východní Evropě proti jejich kolegům v západoevropských zemích.

"Evropská unie zvyšuje svůj rozpočet, ale bohužel více dává na zbrojení. Rozpočet pro sektor zemědělství je nižší, na Slovensku po zohlednění inflace můžeme hovořit o 30 procentech," doplnil Takáč.

Podle něj Bratislava také odmítá stanovení maximální hranice přímých plateb pro jednu farmu, a to z toho důvodu, že země má historicky velké zemědělské podniky.

"Chápeme, že nelze všechno změnit od základů. Jen společný silný hlas může prosadit změny, aby společná zemědělská politika byla jednodušší a aby v ní bylo více prostředků," uvedl slovenský ministr zemědělství.

Pro Slovensko představuje podle Takáče větší problém dovoz zemědělských a potravinářských produktů z Ukrajiny než obchodní dohoda EU s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur. Evropský parlament ve středu schválil návrh, aby uvedenou dohodu přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se soud k dohodě vyjádří.

Adrian Bobok
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
