ČR i Slovensko prosazují více peněz pro zemědělce v rozpočtu EU, řekli ministři
Český ministr by uvítal vyčlenění více než 400 miliard eur (9,7 bilionu Kč) na společnou zemědělskou politiku v příštím víceletém rozpočtu EU ve srovnání s nyní navrhovanou částkou zhruba 300 miliard eur. Ministr také poukázal na dřívější vysokou inflaci, která reálně snížila pobídky pro zemědělce, a na nižší podporu zemědělců ve střední a východní Evropě proti jejich kolegům v západoevropských zemích.
"Evropská unie zvyšuje svůj rozpočet, ale bohužel více dává na zbrojení. Rozpočet pro sektor zemědělství je nižší, na Slovensku po zohlednění inflace můžeme hovořit o 30 procentech," doplnil Takáč.
Podle něj Bratislava také odmítá stanovení maximální hranice přímých plateb pro jednu farmu, a to z toho důvodu, že země má historicky velké zemědělské podniky.
"Chápeme, že nelze všechno změnit od základů. Jen společný silný hlas může prosadit změny, aby společná zemědělská politika byla jednodušší a aby v ní bylo více prostředků," uvedl slovenský ministr zemědělství.
Pro Slovensko představuje podle Takáče větší problém dovoz zemědělských a potravinářských produktů z Ukrajiny než obchodní dohoda EU s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur. Evropský parlament ve středu schválil návrh, aby uvedenou dohodu přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se soud k dohodě vyjádří.
