ČR se jako jediný stát EU zdržela v hlasování o rezoluci OSN o právním závazku v ochraně klimatu
ICJ ve svém stanovisku také tvrdil, že za některých podmínek by bylo možné žádat po státech, které neplnění své klimatické závazky, odškodnění a kompenzace. Podle agentury AFP z rezoluce po vyjednávání vypadl návrh na zřízení mezinárodního registru škod způsobených neplněním klimatických závazků, který měl shromažďovat poznatky použitelné při sporech o odškodnění. Rezoluce ale podpořila možnost, aby státy, které změny klimatu výrazně poškozují, mohly vést se státy, které neplní své klimatické závazky, spory o odškodnění. Rezoluce také státy vyzývá, aby plnily své mezinárodní závazky a usilovaly o to, aby nárůst teplot do konce století nepřesáhl 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou.
Rezoluci Valného shromáždění přivítal generální tajemník OSN António Guterres. Podle něj rezoluce ukazuje, že řešení klimatické krize není politickou volbou, ale právní povinností států. Podle Guterrese je schválení rezoluce "vítězstvím naší planety", stojí v prohlášení OSN.
Online diskuse
Všechny komentáře (23)
Pavel Hanzl21.5.2026 11:40
Milan Dostál21.5.2026 12:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl21.5.2026 12:37 Reaguje na Milan Dostál
Zatím jen zablokovali Zelenou úsporám, silně šikanují a vyhazují odborníky na ministerstvu ŽP, vyhazují správce Národních parků, co spáchají s dotování uhláků ještě uvidíme.
Zmocněnec pro grýndýl vůbec nepochopil, čo také oné to vůbec je a nechápe ani klimatickou změnu, přitom řídí ministra.
To je vám málo? Za půl roku intenzivních zmatků toho zatím moc nespáchali, ale to hlavní nás ještě čeká.
Milan Dostál21.5.2026 12:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl21.5.2026 16:02 Reaguje na Milan Dostál
sloučila se sekce ochrany klimatu a sekce ochrany životního prostředí,
bylo zrušeno 17 systemizovaných míst,
zaniklo 7 útvarů,
vzniklo 5 nových útvarů,
část agend byla přesunuta mezi odbory.
Na jaře ministerstvo oznámilo další redukci:
zrušení 53 míst,
z toho 42 služebních,
11 pracovních,
zároveň vzniklo 12 nových pozic." strýček google.
A když to celé šéfují dýzláci, kteří ještě nepochopili ani klimitickou krizi (fakt si myslí, že u nás skončila??), tak je jasné, že to spravili jako prase bránku.
Milan Dostál22.5.2026 06:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl22.5.2026 07:26 Reaguje na Milan Dostál
Tohle není o úspoře byrokratů.
Pokud máte auto, které jezdí, ale má velkou spotřebu a čadí z výfuku, tak si pozvete opraváře. Pokud je to jedinec, který v životě auto neviděl (nemá ani řidičák), prohlásí, že poteče motoristická krev a do motoru mohutně jebne krompáčem, bude to fakt lepší?
Milan Dostál22.5.2026 07:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Jiří Svoboda21.5.2026 14:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl21.5.2026 16:07 Reaguje na Jiří Svoboda
Na světě se budují gigantické výkony v OZE a čistých energiích, jede ochrana pralesů a vůbec ekosystému, rozjíždí se cirkulární ekonomika a tisíce dalších projektů atd. atd.
Na druhé straně ropácké státy škodí, co můžou a děsivé je, že se k nim aspoň rétoricky přidaly USA.
Největší špinavešc světa Čína jede velmi silně do čistých hi-technologií a možná splní bezuhlíkovost do roku 60 lépe, než my do roku 50.
Jaroslav Studnička21.5.2026 12:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl21.5.2026 12:41 Reaguje na Jaroslav Studnička
Milan Tomeš21.5.2026 13:40
Problém není v tom, jestli je změna klimatu reálná. Problém je, že podobné dokumenty mohou časem vytvářet precedent, podle kterého budou státy žalovány za historické emise, energetiku nebo údajně nedostatečné kroky. A to už není jen ekologie, ale otázka právní odpovědnosti, odškodnění a zásahu do energetické politiky států.
Proto byly opatrné i jiné země mimo EU — USA, Indie, producenti ropy nebo státy závislé na průmyslu. Ne proto, že by chtěly ‘zničit planetu’, ale protože nechtějí otevřít dveře budoucím mezinárodním sporům a neomezeným nárokům.
Titulek ‘jediná země EU nepodpořila klima’ zní emotivně, ale realita je spíš právní a ekonomická než ideologická. A zdržet se hlasování není totéž jako hlasovat proti.
Pavel Hanzl21.5.2026 16:15 Reaguje na Milan Tomeš
Jaroslav Studnička21.5.2026 17:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl21.5.2026 20:35 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jaroslav Studnička21.5.2026 22:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste fakt totální analfabet.
Pokud by Německo neodstavilo svoje JE, tak by měli elektroenergetiku uhlíkově neutrální jako má dávno Francie nebo Švédsko.
Místo toho mají více než 10x větší uhlíkovou intenzitu.
Tak že
smějící se bestie22.5.2026 06:16 Reaguje na Jaroslav Studnička
Richard Vacek21.5.2026 14:21
Pavel Hanzl21.5.2026 16:12 Reaguje na Richard Vacek
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-cesko-je-v-pripravenosti-na-zelene-technologie-treti-na-svete-lepsi-jsou-jen-japonsko-a-nemecko-40547875
"Green Deal je cesta ke konkurenceschopnosti Evropy, byť je móda tvrdit opak". Pavel Mertlík
Richard Vacek21.5.2026 16:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl21.5.2026 20:38 Reaguje na Richard Vacek
Výrobce tepelných čerpadel a úsporných agregátů pro lokomotivy skutečně není cha cha "využíváná hluposti jiných". To by sedělo leda tak na vás.