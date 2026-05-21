ČR se jako jediný stát EU zdržela v hlasování o rezoluci OSN o právním závazku v ochraně klimatu

21.5.2026 11:22 (ČTK)
Česká republika jako jediný stát EU nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se ČR zdržela, uvádí OSN. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora (ICJ), podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. ICJ se domnívá, že za některých okolností by státy poškozené klimatickými změnami mohly žádat o odškodnění. Stanovisko soudu není závazné, experti a ekologové ho však označují za přelomové.
 
Valné shromáždění OSN po několikaměsíční debatě závěry ICJ podpořilo. Pro rezoluci, jejíž původní text navrhl ostrovní stát Vanuatu, hlasovalo 141 států. Dalších osm států, a sice Bělorusko, Írán, Izrael, Jemen, Libérie, Rusko, Saúdská Arábie a Spojené státy, hlasovalo proti. Česká republika a dalších 27 států, mezi kterými jsou významní producenti ropy a plynu jako Katar, Bahrajn, Kazachstán či Kuvajt, se zdržely hlasování.

ICJ ve svém stanovisku také tvrdil, že za některých podmínek by bylo možné žádat po státech, které neplnění své klimatické závazky, odškodnění a kompenzace. Podle agentury AFP z rezoluce po vyjednávání vypadl návrh na zřízení mezinárodního registru škod způsobených neplněním klimatických závazků, který měl shromažďovat poznatky použitelné při sporech o odškodnění. Rezoluce ale podpořila možnost, aby státy, které změny klimatu výrazně poškozují, mohly vést se státy, které neplní své klimatické závazky, spory o odškodnění. Rezoluce také státy vyzývá, aby plnily své mezinárodní závazky a usilovaly o to, aby nárůst teplot do konce století nepřesáhl 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou.

Rezoluci Valného shromáždění přivítal generální tajemník OSN António Guterres. Podle něj rezoluce ukazuje, že řešení klimatické krize není politickou volbou, ale právní povinností států. Podle Guterrese je schválení rezoluce "vítězstvím naší planety", stojí v prohlášení OSN.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva.
PH

Pavel Hanzl

21.5.2026 11:40
Proč mi místní mašlonci teda nadávají, že považuji Česko za ropákistán a tuhle paravládu za špinavce?
Milan Dostál

21.5.2026 12:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože vaše tvrzení je mnohokrát vyvrácená a dokazaná lež. Konkrétně doložte, že tato vláda nějak znečistila či zhoršila životní prostředí. Jinak další rezoluce v řadě tisíců jiných rezolucí, no a co?
Pavel Hanzl

21.5.2026 12:37 Reaguje na Milan Dostál
Máte to v článku, jsme proti celé EU.
Zatím jen zablokovali Zelenou úsporám, silně šikanují a vyhazují odborníky na ministerstvu ŽP, vyhazují správce Národních parků, co spáchají s dotování uhláků ještě uvidíme.
Zmocněnec pro grýndýl vůbec nepochopil, čo také oné to vůbec je a nechápe ani klimatickou změnu, přitom řídí ministra.
To je vám málo? Za půl roku intenzivních zmatků toho zatím moc nespáchali, ale to hlavní nás ještě čeká.
Milan Dostál

21.5.2026 12:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Kterého, že to odborníka máte na mysli, toho právníka a aktivistu? Jinak opět nesmyslné plkání chytrolína bez znalostí problematiky jak energetiky tak i ekologie.
Pavel Hanzl

21.5.2026 16:02 Reaguje na Milan Dostál
Od 1. ledna 2026 začala platit nová systemizace ministerstva:

sloučila se sekce ochrany klimatu a sekce ochrany životního prostředí,
bylo zrušeno 17 systemizovaných míst,
zaniklo 7 útvarů,
vzniklo 5 nových útvarů,
část agend byla přesunuta mezi odbory.
Na jaře ministerstvo oznámilo další redukci:
zrušení 53 míst,
z toho 42 služebních,
11 pracovních,
zároveň vzniklo 12 nových pozic." strýček google.

A když to celé šéfují dýzláci, kteří ještě nepochopili ani klimitickou krizi (fakt si myslí, že u nás skončila??), tak je jasné, že to spravili jako prase bránku.
Milan Dostál

22.5.2026 06:15 Reaguje na Pavel Hanzl
A co tím jako chcete říct, každá vláda a každé ministerstvo má právo měnit strukturu jak uzná za vhodné, vy nejste ten, kdo by to měl hodnotit. Celé roky se řeční o snižování počtu míst ve státní správě, ale jak se stím jen začne, už je křik, vyhodit neloajální lidi je přímo povinnost. Krize skončila nejen u nás, ale i ve světě, pomalinku se začíná uvažovat realněji. Vám předkládat argumenty je házení perel sviním. To vaše Německo spořebuje až 100 mil tun uhlí, ČR asi 25 mil.
Pavel Hanzl

22.5.2026 07:26 Reaguje na Milan Dostál
Německo má asi 6x tolik obyvatel.
Tohle není o úspoře byrokratů.
Pokud máte auto, které jezdí, ale má velkou spotřebu a čadí z výfuku, tak si pozvete opraváře. Pokud je to jedinec, který v životě auto neviděl (nemá ani řidičák), prohlásí, že poteče motoristická krev a do motoru mohutně jebne krompáčem, bude to fakt lepší?
Milan Dostál

22.5.2026 07:52 Reaguje na Pavel Hanzl
No a co, obejde se bez fosilích paliv nebo ne. Dokážete pochopit, že používání fosilních paliv není z radosti ničit ovzduší nebo životní prostředí obecně. Je to jen nutné, protože zatím nexistuje 100% alternativa. Že ano jsou jen kecy neznalých lidí. Motoristé pouze chtějí realný postup.
Jiří Svoboda

21.5.2026 14:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Copak se na světě klima nějak řeší? Zatím to je jen nástroj, jak si mastit kapsu na úkor bezbranných lidí. A vy voláte po tom, dělat to ještě intenzivněji. Že se nestydíte!
Pavel Hanzl

21.5.2026 16:07 Reaguje na Jiří Svoboda
Vy žijete na Parobkově Marsu?
Na světě se budují gigantické výkony v OZE a čistých energiích, jede ochrana pralesů a vůbec ekosystému, rozjíždí se cirkulární ekonomika a tisíce dalších projektů atd. atd.
Na druhé straně ropácké státy škodí, co můžou a děsivé je, že se k nim aspoň rétoricky přidaly USA.
Největší špinavešc světa Čína jede velmi silně do čistých hi-technologií a možná splní bezuhlíkovost do roku 60 lépe, než my do roku 50.
Jaroslav Studnička

21.5.2026 12:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Sám jste tu mnohokrát OSN označil za zbytečnou organizaci, tak co těď kvičíte?
Pavel Hanzl

21.5.2026 12:41 Reaguje na Jaroslav Studnička
Politická část OSN nacypa je, ale to má daleko více sekcí, kromě environmentální taky UNESCO nebo UNICEF. A ty nacypa rozhodně nejsou.
Milan Tomeš

21.5.2026 13:40
Proč píšete o "špinavcuch a rapákistánu"? Vždyť v tom hlasování šli o něco jiného. ČR nebyla proti klimatu ani proti ochraně přírody. Zdržela se hlavně kvůli právním a finančním důsledkům podobných rezolucí.

Problém není v tom, jestli je změna klimatu reálná. Problém je, že podobné dokumenty mohou časem vytvářet precedent, podle kterého budou státy žalovány za historické emise, energetiku nebo údajně nedostatečné kroky. A to už není jen ekologie, ale otázka právní odpovědnosti, odškodnění a zásahu do energetické politiky států.

Proto byly opatrné i jiné země mimo EU — USA, Indie, producenti ropy nebo státy závislé na průmyslu. Ne proto, že by chtěly ‘zničit planetu’, ale protože nechtějí otevřít dveře budoucím mezinárodním sporům a neomezeným nárokům.

Titulek ‘jediná země EU nepodpořila klima’ zní emotivně, ale realita je spíš právní a ekonomická než ideologická. A zdržet se hlasování není totéž jako hlasovat proti.
Pavel Hanzl

21.5.2026 16:15 Reaguje na Milan Tomeš
To je rozumný názor, ale právníci, kteří to nachystali, tohle vše ví. Samozřejmě proti jsou ropné velmoci a vůbec "špinavci", proto nechápu, proč jsme proti i my. Kvůli pár vrtům v Hodoníně?
Jaroslav Studnička

21.5.2026 17:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, kdy budete žalovat Německo za znečištění emisemi CO2 a negativními vlivy na životní prostředí díky jejich odstavení jaderných elektráren?
Pavel Hanzl

21.5.2026 20:35 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vám PánBůh nenadělil, že? Odstavením jaderek nevznikají emise CO2, ty ale vznikají v ruských prasáckých fabrikách na výrobu strojů na zabijení lidí a ještě gigantické ničení přírody.
Jaroslav Studnička

21.5.2026 22:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to gratuluji Hanzle, vyhráváte cenu za nejhloupější příspěvek dnešního dne.
Vy jste fakt totální analfabet.

Pokud by Německo neodstavilo svoje JE, tak by měli elektroenergetiku uhlíkově neutrální jako má dávno Francie nebo Švédsko.
Místo toho mají více než 10x větší uhlíkovou intenzitu.


Tak že
smějící se bestie

22.5.2026 06:16 Reaguje na Jaroslav Studnička
Richard Vacek

21.5.2026 14:21
Vláda měla být důslednější a postavit se po bok Ameriky, kde klimatické náboženství skončilo. V EU to může trvat o něco déle, protože vyvolaná nouze se v Německu projeví později, ale i tam není možné dělat hlouposti věčně.
Pavel Hanzl

21.5.2026 16:12 Reaguje na Richard Vacek
To nevidím na úplně dobrý nápad, bo zrovna my se na tom klimatickém šílenství velmi dobře balíkujeme.

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-cesko-je-v-pripravenosti-na-zelene-technologie-treti-na-svete-lepsi-jsou-jen-japonsko-a-nemecko-40547875#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.czhttps://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-cesko-je-v-pripravenosti-na-zelene-technologie-treti-na-svete-lepsi-jsou-jen-japonsko-a-nemecko-40547875#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

"Green Deal je cesta ke konkurenceschopnosti Evropy, byť je móda tvrdit opak". Pavel Mertlík
Richard Vacek

21.5.2026 16:58 Reaguje na Pavel Hanzl
I kdybychom se na tom klimatickém šílenství měli nabalíkovat, tak to není správné. Naši průmyslovou základnu máme využívat k něčemu rozumnému a ne k tomu, že budeme zneužívat hlouposti jiných. Neboť jsou to naši sousedé a pokud je necháme, aby se poškozovali, tak to poškodí i nás.
Pavel Hanzl

21.5.2026 20:38 Reaguje na Richard Vacek
Napřed si přečtěte ten článek a zkuste ho pochopit. Pak tyhle nesmysly psát nebudete.
Výrobce tepelných čerpadel a úsporných agregátů pro lokomotivy skutečně není cha cha "využíváná hluposti jiných". To by sedělo leda tak na vás.
Tonda Selektoda

22.5.2026 08:01
Při hlasování o nějakém návrhu je přeci normální, vyjádřit i svůj nesouhlas. Čemu se kdo diví? Spíše bychom se měli podivit jak je možné, že podle vědecké prognózy ekologů, kterou do světa vytruboval i Al Gore, měla být Arktida již v roce 2013 bez ledu. A zvýšením hladiny moří a oceánů měly být již tichomořské ostrovy zaplaveny. Arktida má však stále dost ledu a hladina moří se zvýšila o pouhé čtyři centimetry! Proč bychom se tedy měli nechat dobrovolně vydírat, kvůli chybným úvahám nějakých vědců a jejich katastrofické pavědě?
