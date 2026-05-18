Odborníci: Německo zřejmě nesplní svůj klimatický cíl do roku 2030
Komise ERK je poradní grémium, které má za úkol vládní klimatická data prověřovat. Podle ní by mohlo Německo své cíle emisí překročit o 60 až 100 milionů tun ekvivalentu CO2. Ostatní skleníkové plyny se pro lepší srovnání přepočítávají právě na CO2. Vládní agentura UBA přitom tvrdí, že bude cíl překročen maximálně o 4,5 milionu tun. Kromě cíle do roku 2030 má Německo také cíl do roku 2045, kdy by chtělo dosáhnout uhlíkové neutrality.
V březnu Merzova vláda představila plán, pomocí kterého chce svých klimatických cílů dosáhnout. Je v něm mimo jiné záměr postavit 2000 nových větrných elektráren, rozšířit plochy smíšených lesů či více podporovat elektromobilitu. Na opatření chce vláda uvolnit osm miliard eur (194,6 miliardy Kč). Cílem je uspořit 27,1 milionu tun ekvivalent CO2 do konce tohoto desetiletí.
Jaromír Mrhal
