Odborníci: Německo zřejmě nesplní svůj klimatický cíl do roku 2030

18.5.2026 11:42 | BERLÍN (ČTK)
Ranní provoz u Siegessäule v Berlíně v Německu.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | JamesQube / Pixabay
Německo pravděpodobně nesplní svůj cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 65 procent proti roku 1990. Na tiskové konferenci v Berlíně to dnes uvedla předsedkyně Odborné komise pro klimatické otázky (ERK) Barbara Schlomannová. Podle ní Německo loni vypustilo do ovzduší 650 milionů tun ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2), což je zhruba stejně jako předloni.
 
Nezávislá rada už loni varovala vládu, že se cílů pro emise skleníkových plynů do roku 2030 Německu s největší pravděpodobností dosáhnout nepodaří. Dnes varování zopakovala. Vláda kancléře Friedricha Merze je podle expertů příliš optimistická při svých výpočtech. Obzvlášť to platí v energetickém sektoru, v odvětví dopravy a širší oblasti budov.

Komise ERK je poradní grémium, které má za úkol vládní klimatická data prověřovat. Podle ní by mohlo Německo své cíle emisí překročit o 60 až 100 milionů tun ekvivalentu CO2. Ostatní skleníkové plyny se pro lepší srovnání přepočítávají právě na CO2. Vládní agentura UBA přitom tvrdí, že bude cíl překročen maximálně o 4,5 milionu tun. Kromě cíle do roku 2030 má Německo také cíl do roku 2045, kdy by chtělo dosáhnout uhlíkové neutrality.

V březnu Merzova vláda představila plán, pomocí kterého chce svých klimatických cílů dosáhnout. Je v něm mimo jiné záměr postavit 2000 nových větrných elektráren, rozšířit plochy smíšených lesů či více podporovat elektromobilitu. Na opatření chce vláda uvolnit osm miliard eur (194,6 miliardy Kč). Cílem je uspořit 27,1 milionu tun ekvivalent CO2 do konce tohoto desetiletí.

Jaromír Mrhal

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
