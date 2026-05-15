Koaliční rada jednala o akceleračních zónách pro větrné elektrárny
"Já si myslím, že ke kompromisu ještě nedošlo, o tom se právě jedná," řekl novinářům Okamura. "Na jednu stranu nechceme tady ty dvěstěmetrové větrníky a nechceme tím zahltit krajinu. Na druhou stranu je tady Národní plán obnovy, kde jsou alokované finanční prostředky, které jsou i České republiky," dodal. Proto chce, aby Česko tyto peníze získalo. Jde proto podle něj o to, aby se splnily představy vlády i podmínky pro čerpání peněz. "Za mě ideální energetický mix je pokračovat v uhlí, máme ho na 50 let," podotkl.
"Naším základním rámcem celé vlády je, abychom samozřejmě zcela v souladu s předchozí vládou, která ujednala podmínky Národního plánu obnovy, naplnili všechna kritéria, která po nás Evropská unie vyžaduje. To prostě, bohužel musíme splnit. My jsme ČR k této věci nezavázali, ale musíme to naplnit," řekl ministr Červený.
"Akcelerační zóny nikomu negarantují, že tam ty větrné elektrárny nebo fotovoltaické elektrárny vyrostou. Pouze říkají, že tam jsou nějaké podmínky, nějaká územní opatření, která jsou známá už dopředu,“ popsala Mrázová. Turkův návrh bude projednáván, ujistila.
Obec nebo kraj by podle Turkova návrhu mohly zpřesnit vymezení akcelerační oblasti v územněplánovací dokumentaci tak, aby se její hranice nenacházela blíž než 900 metrů od ploch s hlavním využitím pro bydlení. V akceleračních zónách se předpokládá jednodušší povolování větrných elektráren. Pokud by měla být větrná elektrárna v menší vzdálenosti než 900 metrů, s jejím umístněním by muselo souhlasit obecní zastupitelstvo.
