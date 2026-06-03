Studie polského WEI: Česko patří v systému ETS k nejvíce zatíženým zemím v EU
Systém emisních povolenek ETS má motivovat firmy ke snižování emisí. Podniky si musejí kupovat povolenky za každou tunu CO2, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií.
Podle WEI je však systém ETS jedním z důvodů, proč v Evropě rostou ceny energií a proč kontinent zaostává za Spojenými státy a Čínou. Tento rozdíl se podle think-tanku ještě prohloubí po zavedení ETS2, plánovaném na rok 2028. Systém ETS2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a silniční dopravě.
Jako alternativu k emisním povolenkám WEI navrhuje dva nástroje. Prvním jsou daňové úlevy za dekarbonizaci (DTC), které firmám v nejvíce znečišťujících odvětvích sníží daně z příjmu, pokud vyrábějí nízkoemisní produkty. Na rozdíl od dotací jsou dostupné podnikům všech velikostí a nevyžadují složité změny daňového systému. Druhým nástrojem jsou fondy pro rychlé inovace (RIF), což je daňové osvobození úrokových příjmů z dluhů použitých k financování investic do nemovitostí, strojů a zařízení.
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