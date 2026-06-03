Liberecký kraj uspěl s připomínkami, zóny pro větrné elektrárny v mapě nebudou
Kraj do svých připomínek zapracoval připomínky obcí, i ony ale k ministerskému návrhu podávaly námitky vlastní. Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) není možné stavět větrné elektrárny bez souhlasu a projednání s obcemi. "Žádný takový projekt nemůže vzniknout proti odporu veřejnosti. Máme v kraji celou řadu záměrů, kde k dohodě s obcemi došlo, kde byla i místní referenda a lidé v referendech nebo anketách ty záměry odsouhlasili," dodal hejtman.
Na území Libereckého kraje počítal návrh MMR se dvěma zónami pro fotovoltaické projekty v Ralsku, a pěti oblastmi pro větrné elektrárny. Celkově počítá návrh na území celé republiky s 94 lokalitami, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných a solárních elektráren. Z dříve vytyčených 110 nakonec úřad vypustil 16 lokalit. Veřejné projednání zón bylo 15. května v Praze, připomínky mohly kraje obce a veřejnost uplatnit do 1. června.
Z obnovitelných zdrojů pocházelo loni podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) 70 procent energie vyrobené v Libereckém kraji. Dominantní jsou solární elektrárny, které loni dodaly do sítě přes 179 gigawatthodin energie(GWh), větrné elektrárny necelých 110 GWh. Vlastní projekt připravuje i Liberecký kraj, který plánuje na bývalém vojenském letišti Hradčany vybudovat solární elektrárnu o instalovaném výkonu zhruba 62,5 megawattu (MW).
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