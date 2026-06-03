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Liberecký kraj uspěl s připomínkami, zóny pro větrné elektrárny v mapě nebudou

3.6.2026 19:33 | LIBEREC (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Liberecký kraj uspěl s připomínkami k návrhu tzv. akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren, který představilo v polovině dubna ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Na území kraje počítal návrh s pěti lokalitami pro výstavbu větrných elektráren v Ralsku a na Semilsku, vytipovány byly bez konzultace s obcemi, kterých se to přímo týká. Kraj teď dostal informaci o vypořádání námitek, MMR počítá s vypuštěním všech lokalit, řekl novinářům náměstek hejtmana Jiří Klápště (Spolu).
 
"To znamená, že v Libereckém kraji by neměla být ani jedna akcelerační oblast pro větrné elektrárny. Což si myslím, že je pozitivní zpráva. Na druhou stranu, si myslím, že ty elektrárny na některých místech budou vznikat, protože ty zdroje jsou potřeba, je to ale potřeba podmínit souhlasem dotčených obcí. Jestliže nějaká obec bude souhlasit, vyrostou tam dvě, tři, čtyři elektrárny, je to určitě dobře, ale v tuto chvíli, bez komunikace s obcemi, by tyto oblasti neměly být vymezeny," dodal Klápště.

Kraj do svých připomínek zapracoval připomínky obcí, i ony ale k ministerskému návrhu podávaly námitky vlastní. Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) není možné stavět větrné elektrárny bez souhlasu a projednání s obcemi. "Žádný takový projekt nemůže vzniknout proti odporu veřejnosti. Máme v kraji celou řadu záměrů, kde k dohodě s obcemi došlo, kde byla i místní referenda a lidé v referendech nebo anketách ty záměry odsouhlasili," dodal hejtman.

Na území Libereckého kraje počítal návrh MMR se dvěma zónami pro fotovoltaické projekty v Ralsku, a pěti oblastmi pro větrné elektrárny. Celkově počítá návrh na území celé republiky s 94 lokalitami, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných a solárních elektráren. Z dříve vytyčených 110 nakonec úřad vypustil 16 lokalit. Veřejné projednání zón bylo 15. května v Praze, připomínky mohly kraje obce a veřejnost uplatnit do 1. června.

Z obnovitelných zdrojů pocházelo loni podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) 70 procent energie vyrobené v Libereckém kraji. Dominantní jsou solární elektrárny, které loni dodaly do sítě přes 179 gigawatthodin energie(GWh), větrné elektrárny necelých 110 GWh. Vlastní projekt připravuje i Liberecký kraj, který plánuje na bývalém vojenském letišti Hradčany vybudovat solární elektrárnu o instalovaném výkonu zhruba 62,5 megawattu (MW).

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