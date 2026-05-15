Na projednání návrhu akceleračních zón obnovitelných zdrojů přišly stovky lidí

15.5.2026 12:55 | PRAHA (ČTK)
Několik stovek lidí dnes přišlo na veřejné projednání návrhu oblastí pro zóny k rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Česku. Akce v Radiopaláci na pražských Vinohradech začala představením dokumentu, po poledni by měly následovat dotazy veřejnosti. Kritici návrhu úvodní představování dokumentu několikrát přerušili, nelíbí se jim průběh akce, zejména pak čekání na dotazy. Projednání ale zatím pokračuje bez výraznějších excesů. Akce se účastní i několik podporovatelů větrné energetiky s transparenty.
 
Návrh aktuálně zahrnuje 94 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení chystat stavby větrných a solárních elektráren. Celý seznam lze najít na webu ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

Během veřejného projednání mají zástupci několika ministerstev představit všechny konkrétní oblasti. Během dopoledne je tak na programu představení dokumentu a jeho tvorby. Odpoledne budou moci zájemci klást dotazy, podle organizátorů budou úředníci připraveni odpovídat na otázky a podněty až do večera.

Právě čekání na část programu s dotazy se řadě účastníků nelíbilo, představování dokumentu tak několikrát přerušili nesouhlasnými výkřiky. Několik lidí sál opustilo. Představování ale pokračuje. Kritici návrhu měli před budovou transparenty s textem jako "Braňte svou obec", před vstupem stojí také petiční stánek pro vyjádření nesouhlasu se zónami.

Vrchní ředitel sekce energetiky na ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) René Neděla v úvodu zdůraznil, že jde zatím o návrh oblastí, kde bude možné případnou výstavbu obnovitelných zdrojů energie projednat ve zrychleném řízení, zároveň to ale podle něj neznamená, že by projekty mohly vzniknout bez standardních povolení. "Každý provozovatel bude muset i nadále projít stavebním řízením, jen některé jeho části budou zjednodušené," vysvětlil Neděla.

Vláda už v minulých týdnech avizovala, že vymezení zón neznamená, že větrníky či solární pole budou ve vymezených místech stát, nebo že nebudou moct být vybudovány jinde.

MMR původní návrh akceleračních zón výrazně upravilo. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (Motoristé) v dubnu uvedl, že celková rozloha plochy pro zóny se oproti původním plánům, které vypracovala ještě minulá vláda, zmenšila šestkrát. Původní návrh rozsahu akceleračních oblastí tak byl zmenšen z 2685 kilometrů čtverečních na 474 kilometrů čtverečních. Je to zhruba 0,6 procenta rozlohy ČR. Vzhledem k unijním termínům má být podle něj legislativa hotova do konce srpna.

Ze statistik evropské asociace WindEurope vyplývá, že Česko patří k zemím s nejpomalejším rozvojem větrné energetiky v Evropě. Na kontinentu loni přibylo 19,1 gigawattu (GW) větrných elektráren, ČR na tom měla s 13 megawatty (MW) podíl 0,07 procenta. Česko výrazně zaostává i v podílu větrné energie na celkové produkci elektřiny. Podle dat oborových svazů je v ČR přes 200 větrných elektráren s výkonem 372 MW, jejich podíl na výrobě elektřiny je kolem jednoho procenta.

