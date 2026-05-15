Český hydrometeorologický ústav spustil indikátor přívalových povodní
Nebezpečí výskytu uvedených jevů vychází z odhadu spadlých srážek na základě radarových měření, srážkoměrných pozorování, včetně krátkodobé předpovědi srážek (tzv. nowcastingu), a také aktuálního nasycení území. Velikost odtoku je počítána pomocí srážkoodtokového modelu s využitím dalších charakteristik území (sklonitost, půdní pokryv).
Ukazatel nasycení území a potenciálně rizikové srážky (ukázky z aplikace FFI na obr. 1 a 2) o době trvání 1 hodina, 3 hodiny a 6 hodin jsou počítány v denním kroku vždy k 6. hodině UTC (8:00 SELČ) a zobrazeny ve webové aplikaci, ale také v mobilní aplikaci ČHMÚ, na webu ČHMÚ a na stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby, vždy o necelou hodinu později. Nebezpečí vyplývající z potenciálního výskytu lokálního zatopení a přívalové povodně je počítáno každých 15 minut a čas posledního výpočtu je vždy uveden přímo v aplikaci.
Popis všech hlavních procedur a funkcionalita aplikace je uvedena přímo v aplikaci FFI. Je zde umístěn i odkaz na pdf soubor, kde je podrobněji popsán obsah a ovládání celé aplikace, včetně úplně nových funkcionalit.
