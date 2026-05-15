https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/cesky-hydrometeorologicky-ustav-spustil-indikator-privalovych-povodni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Český hydrometeorologický ústav spustil indikátor přívalových povodní

15.5.2026 03:52 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | jonasosthassel / Flickr
Na začátku května 2026 byla spuštěna aplikace Indikátor přívalových povodní (FFI). Český hydrometeorologický ústav ji spouští každoročně zhruba na přelomu dubna a května, a to vždy v závislosti na prvním možném výskytu významnějších přívalových srážek. V průběhu letošního jara se bohužel mnoho srážek nevyskytlo, a tak první srážkově zajímavější epizoda i s výskytem bouřek proběhla až v minulém týdnu.
 
Výstupy z FFI jsou určené pro odbornou, ale i poučenou laickou veřejnost. Mají za cíl s předstihem informovat o potenciálu zvýšeného rizika přívalové povodně či lokálního zatopení v určité oblasti, a to na základě aktuálního nasycení území, z něhož vychází výpočet tzv. potenciálně nebezpečných srážek o dané době trvání. Pokud jsou pozorovány či očekávány nebezpečné jevy spojené s přívalovými srážkami, aplikace FFI upozorní na možný vznik významnějšího lokálního zatopení či přívalové povodně na území obce s rozšířenou působností.

Nasycenost území.
Nasycenost území.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Český hydrometeorologický ústav

Nebezpečí výskytu uvedených jevů vychází z odhadu spadlých srážek na základě radarových měření, srážkoměrných pozorování, včetně krátkodobé předpovědi srážek (tzv. nowcastingu), a také aktuálního nasycení území. Velikost odtoku je počítána pomocí srážkoodtokového modelu s využitím dalších charakteristik území (sklonitost, půdní pokryv).

Ukazatel nasycení území a potenciálně rizikové srážky (ukázky z aplikace FFI na obr. 1 a 2) o době trvání 1 hodina, 3 hodiny a 6 hodin jsou počítány v denním kroku vždy k 6. hodině UTC (8:00 SELČ) a zobrazeny ve webové aplikaci, ale také v mobilní aplikaci ČHMÚ, na webu ČHMÚ a na stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby, vždy o necelou hodinu později. Nebezpečí vyplývající z potenciálního výskytu lokálního zatopení a přívalové povodně je počítáno každých 15 minut a čas posledního výpočtu je vždy uveden přímo v aplikaci.

Potenciálně rizikové srážky.
Potenciálně rizikové srážky.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Český hydrometeorologický ústav

Popis všech hlavních procedur a funkcionalita aplikace je uvedena přímo v aplikaci FFI. Je zde umístěn i odkaz na pdf soubor, kde je podrobněji popsán obsah a ovládání celé aplikace, včetně úplně nových funkcionalit.

Český hydrometeorologický ústav je národní služba pro oblast hydrologie, meteorologie, klimatologie a kvality ovzduší. Mimo jiné je zodpovědný za provoz výstražné služby včetně smogového varovného a regulačního systému. Kromě provozu staničních sítí a zajišťování odborných služeb se zabývá také vědeckovýzkumnou činností.

reklama
 
tisknout poslat
Dále čtěte |
Ptačí park Josefovské louky České společnosti ornitologické. Foto: Česká společnost ornitologická O hlasy veřejnosti se v soutěži E.ON Energy Globe utká pět ekologických projektů Obnovitelné zdroje energie Foto: Depositphotos Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro výstavbu elektráren Vlajka EU a kouřící komín Foto: Depositphotos Česká ekonomika na konci roku snížila emise o 0,6 procenta, v celé EU přibyly

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist