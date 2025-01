Crystalex CZ Nový Bor připravuje ekologickou modernizaci výroby

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Sklářská výroba patří k energeticky náročným, energie tak tvoří podstatnou část nákladů. Ilustrační foto

Ekologickou modernizaci výroby připravuje sklářská společnost Crystalex CZ v Novém Boru na Českolipsku, cílem je snížit spotřebu energií a emise. Součástí projektu za více než 618 milionů korun je zateplení výrobní haly, využití odpadního tepla z výroby nebo fotovoltaická elektrárna. Na úpravy získala firma 45 procent prostředků z Modernizačního fondu z programu RES+. Investici bude zřejmě podnik financovat formou EPC, kdy se investice splácí z úspor. Na dotaz ČTK to řekl generální ředitel Tomáš Januš."Takhle velká částka, pokud by do toho Crystalex investoval, tak se domníváme, že by to zastavilo rozvoj společnosti," doplnil Januš. Proto podle něj firma hledala možnost dlouhodobého financování, jako nejschůdnější řešení se jeví forma EPC (Energy Performance Contracting). "Kdy vybraný dodavatel nejenom, že zpracuje tu dokumentaci a specifikuje řešení, ale zároveň zajistí financování. A až z těch úspor by to pak Crystalex splácel," popsal způsob financování ředitel.

Novoborská sklárna patří už více než 50 let k největším světovým producentům užitkového skla, jako jedna z mála využívá technologii tavení skla v elektrických pecích. Agregáty má tři, v každém se najednou taví 30 tun skloviny, kterou firma dál zpracovává na sedmi výrobních linkách. Jedna linka je schopná vyrábět velké kusy, které dřív vyráběli skláři ručně. Dnes už sklárna ruční výrobu nemá, skončila s hospodářskou krizí před 16 lety. Novoborská sklárna zaměstnává 650 lidí v nepřetržitém provozu a ročně vyrobí přes 50 milionů kusů skla.

Sklářská výroba patří k energeticky náročným, energie tak tvoří podstatnou část nákladů. Do roku 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, platil Crystalex ročně za elektřinu a plyn kolem 150 milionů korun. S válkou a energetickou krizi se v roce 2022 náklady firmy zvýšily na rekordních 352 milionů korun. Aktuálně už díky stabilizaci trhu s energiemi klesly, loni se podle Januše pohybovaly kolem 240 milionů. Investice do zateplení, využití odpadního tepla a fotovoltaiky by tak měla firmě ušetřit ročně několik desítek milionů korun.

Současná firma Crystalex CZ vznikla na troskách někdejšího sklářského gigantu Crystalex, který na podzim 2008 zkrachoval. O dva roky později se výrobu podařilo obnovit s novým vlastníkem, který areály v Novém Boru a Karolince na Vsetínsku koupil za 363 milionů korun a další stovky milionů do nich investoval. Výrobu z Karolinky firma v roce 2020 přesunula do Nového Boru. V roce 2023 uskutečnila zakázky za 1,25 miliardy korun, hospodaření skončilo šestimilionovým ziskem. Zhruba 90 procent produkce sklárny dnes míří na zahraniční trhy.

Crystalex není jedinou firmou v Libereckém kraji, kde kvůli vysokým nákladů investovali v posledních letech do úsporných opatření nebo do obnovitelných zdrojů elektřiny. Fotovoltaické elektrárny pomáhají snížit energetickou náročnost výrobci dětských plenek a hygienických potřeb Drylock v Hrádku nad Nisou nebo libereckému výrobci plastových dílů pro auta Magna Exteriors (Bohemia). Solární panely zásobují zelenou energií také třeba libereckého výrobce klimatizací do automobilů Denso Manufacturing Czech nebo Pivovar Svijany.

