Technologie čištění vody z liberecké univerzity uspěla v LIFE Awards 2025

Technologie čištění vody, kterou vyvinuli vědci Technické univerzity v Liberci ve spolupráci se zahraničními partnery, uspěla v soutěži LIFE Awards 2025. Technologie, která umí téměř se stoprocentní účinností vyčistit toxické vody vytékající ze skládek, zvítězila v kategorii oběhové hospodářství a kvalita života. Projekt se ucházel také o cenu publika, ta mu ale těsně unikla, řekl ČTK mluvčí univerzity Radek Pirkl."Ze zhruba 150 projektů řešených v rámci výzvy Evropské komise LIFE porota vybrala po třech finalistech do třech kategorií. Náš LIFEPOPWAT byl jediným českým zástupcem. Z finalistů porota vybrala náš projekt jako nejlepší. Úspěch nás těší dvojnásob, protože je to v téměř dvacetileté historii soutěže poprvé, co český projekt dosáhl v kategorii cirkulární ekonomiky na tento prestižní titul," doplnil koordinátor týmu a ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CXI) Miroslav Černík.

Technologie vznikla v mezinárodním projektu LIFEPOPWAT zaměřeném na čištění skládkových vod kontaminovaných nebezpečnými pesticidy. Po celé Evropě je takových velkých skládek okolo 40 a nespočet menších a odhaduje se, že je v nich uloženo až 250 000 tun lindanu a dalších pesticidních látek. Liberecká univerzita pracuje na technologii odstranění pesticidů z drenážních vod nazvané Wetland+ s partnery v Polsku, Francii a Dánsku už přes pět let.

Wetland+ se obejde bez výstavby budov čistíren, bez chemikálií a jiné zátěže pro životní prostředí, nenarušuje ráz krajiny, protože reaktivní a sorpční pole se železem a rašelinou mohou být schovaná v úrovni terénu. Technologie naopak přispívá k biodiverzitě, protože v krajině přibude mokřad osázený mokřadními plodinami. "Dokáže roky fungovat bez zásahu člověka, jen jednou za několik let je potřeba doplnit železo," řekl Černík.

Od roku 2020 testují vědci technologii na výsypce starého lomu v Hájku na Karlovarsku, kde bylo v minulosti uloženo na 5000 tun lindanu a odpadních látek, které vznikaly při jeho výrobě v neratovické Spolaně. O dva roky později začali technologii využívat na skládce v polském Jaworznu. "Systém v Hájku nyní čistí vodu s účinností až 97 procent," dodal Černík. V polském Jaworznu je podle něj lindanu okolo 37 000 tun a účinnost technologie je tam téměř stoprocentní.

