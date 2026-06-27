ČSÚ: Plzeňský kraj má mezi kraji 2. nejvyšší podíl lesů, nové výsadby se snížily
Na celkové výměře lesů v zemi se region podílel 11,5 procenta, což bylo druhé místo po Jihočeském kraji (14,2 pct), třetí byly střední Čechy s Prahou s 11,4 procenta. "Dlouhodobě má výměra lesních ploch mírně rostoucí trend kromě významnějšího meziročního nárůstu mezi lety 2015 a 2016, který souvisel se zrušením vojenského újezdu Brdy. Jeho části, které jsou převážně zalesněné, byly ze Středočeského kraje přičleněny k okresům Rokycany a Plzeň-jih," uvedla Křížová.
V kraji bylo loni zalesněno 2692 hektarů, meziročně o 600 hektarů méně a o 23 procent méně než v roce 2023, kdy šlo o nejvyšší hodnotu od roku 2000. "Převažovaly jehličnany s 1817 hektary, nejčastěji smrky (1066 ha), které jsou nejefektivnější díky rychlému růstu, ale nejvíce náchylné na klimatické změny," uvedla vedoucí. Z listnatých dřevin vedly duby (373 ha) a buky (270 ha). Přestože je zřejmé snižování plochy jehličnatých dřevin ve prospěch listnatých, jde o pomalý proces, řekla.
Přirozenou obnovou, tedy vytvářením nového lesa z náletu a opadu semen z mateřských stromů, prošlo v kraji 607 ha lesa, o sedm procent méně než předloni. Narostly škody způsobené zvěří - byly druhé nejvyšší po jihu Čech, a to 9,7 milionu Kč.
Těžba dřeva bez kůry činila loni v kraji 2,2 milionu metrů krychlových, meziročně o 2,2 procenta méně a 13,2 procenta z celé ČR, což bylo druhé místo po jihu Čech, kde to bylo 15,7 procenta. Těžba nahodilá tvořila téměř pětinu, z 30 procent šlo o těžbu živelní a 47 procent zavinily hmyzí škůdci. "Od roku 2021 se výrazně snižuje, což ukazuje na zpomalení šíření kůrovce i díky příznivějšímu počasí," řekla Křížová. Region měl ale mezi kraji nejvyšší podíl hmyzové těžby z nahodilé těžby, a to 15,3 procenta, u živelní těžby byl poslední.
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