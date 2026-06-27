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ČSÚ: Plzeňský kraj má mezi kraji 2. nejvyšší podíl lesů, nové výsadby se snížily

27.6.2026 19:48 | PLZEŇ (ČTK)
Krajina Českého lesa pod vrchem Zvon
Krajina Českého lesa pod vrchem Zvon
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | David Paloch / Wikimedia Commons
Plzeňský kraj má po jižních Čechách druhý nejvyšší podíl lesních pozemků na celkové výměře lesů v ČR. Více než 81 procent plochy dřevin tvoří jehličnaté stromy, jejichž rozloha se zmenšuje. Nově zalesněná plocha se meziročně snížila, z jehličnanů převažovaly smrky, u listnatých stromů duby a buky. Na celkové těžbě dřeva se z více než 95 procent podílejí jehličnaté dřeviny. Aktuální data za rok 2025 zveřejnila plzeňská pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ).
 
"K 31. prosinci zaujímaly lesní pozemky v kraji 309 700 hektarů, tedy 40,5 procenta rozlohy regionu. Výrazný podíl má díky Šumavě okres Klatovy, kde jich je 27,3 procenta. Větší zalesněnost mají Tachovsko (19,5 pct) a Plzeň-sever (16,8 pct)," řekla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová. Na Rokycansku tvoří lesy téměř polovinu plochy okresu díky Brdům a Křivoklátsku.

Na celkové výměře lesů v zemi se region podílel 11,5 procenta, což bylo druhé místo po Jihočeském kraji (14,2 pct), třetí byly střední Čechy s Prahou s 11,4 procenta. "Dlouhodobě má výměra lesních ploch mírně rostoucí trend kromě významnějšího meziročního nárůstu mezi lety 2015 a 2016, který souvisel se zrušením vojenského újezdu Brdy. Jeho části, které jsou převážně zalesněné, byly ze Středočeského kraje přičleněny k okresům Rokycany a Plzeň-jih," uvedla Křížová.

V kraji bylo loni zalesněno 2692 hektarů, meziročně o 600 hektarů méně a o 23 procent méně než v roce 2023, kdy šlo o nejvyšší hodnotu od roku 2000. "Převažovaly jehličnany s 1817 hektary, nejčastěji smrky (1066 ha), které jsou nejefektivnější díky rychlému růstu, ale nejvíce náchylné na klimatické změny," uvedla vedoucí. Z listnatých dřevin vedly duby (373 ha) a buky (270 ha). Přestože je zřejmé snižování plochy jehličnatých dřevin ve prospěch listnatých, jde o pomalý proces, řekla.

Přirozenou obnovou, tedy vytvářením nového lesa z náletu a opadu semen z mateřských stromů, prošlo v kraji 607 ha lesa, o sedm procent méně než předloni. Narostly škody způsobené zvěří - byly druhé nejvyšší po jihu Čech, a to 9,7 milionu Kč.

Těžba dřeva bez kůry činila loni v kraji 2,2 milionu metrů krychlových, meziročně o 2,2 procenta méně a 13,2 procenta z celé ČR, což bylo druhé místo po jihu Čech, kde to bylo 15,7 procenta. Těžba nahodilá tvořila téměř pětinu, z 30 procent šlo o těžbu živelní a 47 procent zavinily hmyzí škůdci. "Od roku 2021 se výrazně snižuje, což ukazuje na zpomalení šíření kůrovce i díky příznivějšímu počasí," řekla Křížová. Region měl ale mezi kraji nejvyšší podíl hmyzové těžby z nahodilé těžby, a to 15,3 procenta, u živelní těžby byl poslední.

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