Městské lesy Hradec Králové se stanou modelovým územím pro ochranu přírody, osvětu a udržitelný turismus
V průběhu jeho realizace vznikne systém monitoringu návštěvnosti pomocí automatických sčítačů, strategie udržitelného cestovního ruchu a environmentální osvěty pro celé území Městských lesů Hradec Králové, dvě nové naučné stezky a vzdělávací zóna s voliérami pro handicapované živočichy doplněná o přírodní amfiteátr pro environmentální programy. Součástí projektu budou také nové vzdělávací programy určené školám, seniorům i osobám se specifickými potřebami. Jednotlivé výstupy budou vznikat přímo v prostředí Městských lesů Hradec Králové a budou mít bezprostřední dopad na návštěvníky lesa.
První významnou aktivitou projektu byla odborná studijní cesta do Švýcarska, během níž zástupci FLD ČZU a Městských lesů Hradec Králové navštívili příklady dobré praxe zaměřené na návštěvnický management lesů, lesní pedagogiku, ochranu přírody i využití moderních technologií při správě lesů. Získané zkušenosti budou využity při přípravě jednotlivých projektových výstupů v České republice.
„Velmi si vážíme možnosti realizovat projekt ve spolupráci s Městskými lesy Hradec Králové. Právě propojení akademického prostředí s lesnickou praxí považujeme za jeden z největších přínosů projektu. Díky tomu budou jednotlivé výstupy vznikat přímo v terénu a budou reagovat na skutečné potřeby návštěvníků i správců lesa. Věříme, že výsledky projektu budou inspirací také pro další vlastníky a správce lesů v České republice,“ říká Markéta Kalábová, hlavní řešitelka projektu z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.
„Městské lesy Hradec Králové dlouhodobě slouží nejen k hospodaření, ale zejména jako prostor pro odpočinek, rekreaci, vzdělávání a poznávání přírody. Díky spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU využijeme při dalším rozvoji území nejnovější vědecké poznatky a zkušenosti ze zahraničí. Jsme přesvědčeni, že projekt přinese konkrétní přínosy jak pro návštěvníky lesa, tak pro ochranu přírodních hodnot našeho území,“ doplňuje Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové.
Projekt CH-V2-27 „Městské lesy Hradec Králové jako modelová oblast pro environmentální vzdělávání a osvětu v oblasti udržitelného turismu“ je financován Švýcarskou konfederací v rámci Druhého švýcarského příspěvku prostřednictvím Programu Udržitelný turismus a posílení biodiverzity (výzva č. 2 – malé grantové schéma) s celkovými způsobilými výdaji téměř 5 milionů českých korun. Švýcarským partnerem projektu je společnost Pan Bern AG, která se dlouhodobě věnuje managementu lesních ekosystémů, návštěvnické infrastruktuře, environmentálnímu vzdělávání a udržitelnému rozvoji krajiny.
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