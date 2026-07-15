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Češi loni nasbírali 31 750 tun hub a lesních plodů, meziročně o 750 tun víc

15.7.2026 18:53 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Češi loni nasbírali 31 750 tun hub a lesních plodů, oproti roku 2024 o 750 tun více. V porovnání s dlouhodobým průměrem sledovaným od roku 1994, který dosahuje 38 000 tun, byl ale loňský houbařský rok podprůměrný. Vyplývá to z šetření ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Každá domácnost, která loni vyrazila do lesa, si průměrně odnesla 2,6 kilogramu borůvek a 6,2 kilogramu hub.
 
Do lesa šly loni alespoň jednou měsíčně téměř dvě třetiny Čechů, předloni navštěvovaly lesy alespoň jednou za měsíc téměř tři čtvrtiny lidí. Zhruba desetina obyvatel ČR lesy nechce nebo nemůže navštěvovat, uvádí šetření. Průměrně navštívil v loňském roce každý Čech lesy zhruba 33krát. Návštěvnost od roku 2020 dosahuje hodnot nad dlouhodobým průměrem, který činí asi 24 návštěv lesa na obyvatele ročně, vyplývá z šetření.

"Průzkumy dlouhodobě ukazují, že obyvatelé České republiky navštěvují lesy často a tráví v nich aktivním odpočinkem velice rádi svůj volný čas. Potvrzují tak trvalý význam a tradici rekreačních i produkčních funkcí lesa," uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Aktivity jeho resortu jsou podle něj v lesích zaměřeny na zlepšování a posilování jejich přirozeného stavu a kondice.

V loňském roce lidé nejvíce navštěvovali lesy v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji.

Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostružiny, brusinky a maliny. Lidé loni nasbírali nejvíce hub, a to přes 20.000 tun, meziročně o 1260 tun méně. Malin nasbírali 2200 tun, meziročně téměř shodně. Borůvek loni Češi nasbírali 5840 tun, což bylo meziročně o 1400 tun více. Vzrostl také sběr ostružin, a to 230 tun na necelých 1900 tun.

Podle odhadů ministerstva celková hodnota sběru loni dosáhla 7,25 miliardy korun, v roce 2024 to bylo 7,65 miliardy v běžných cenách.

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