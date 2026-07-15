Češi loni nasbírali 31 750 tun hub a lesních plodů, meziročně o 750 tun víc
"Průzkumy dlouhodobě ukazují, že obyvatelé České republiky navštěvují lesy často a tráví v nich aktivním odpočinkem velice rádi svůj volný čas. Potvrzují tak trvalý význam a tradici rekreačních i produkčních funkcí lesa," uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Aktivity jeho resortu jsou podle něj v lesích zaměřeny na zlepšování a posilování jejich přirozeného stavu a kondice.
V loňském roce lidé nejvíce navštěvovali lesy v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji.
Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostružiny, brusinky a maliny. Lidé loni nasbírali nejvíce hub, a to přes 20.000 tun, meziročně o 1260 tun méně. Malin nasbírali 2200 tun, meziročně téměř shodně. Borůvek loni Češi nasbírali 5840 tun, což bylo meziročně o 1400 tun více. Vzrostl také sběr ostružin, a to 230 tun na necelých 1900 tun.
Podle odhadů ministerstva celková hodnota sběru loni dosáhla 7,25 miliardy korun, v roce 2024 to bylo 7,65 miliardy v běžných cenách.
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