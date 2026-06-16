https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/vedci-zkoumaji-mozne-vyuziti-nepuvodnich-listnatych-drevin-v-lesich
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Vědci zkoumají možné využití nepůvodních listnatých dřevin v lesích

16.6.2026 12:32 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Podborská
Diskuse: 4
Kaštanovník setý (jedlý kaštan)
Kaštanovník setý (jedlý kaštan)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Fir0002 / Wikimedia Commons
Výzkumný tým z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně zahájil výzkum zaměřený na reálné možnosti využití vybraných nepůvodních listnatých dřevin v lesním hospodářství. Cílem je zjistit, zda by některé druhy stromů a keřů mohly pomoci českým lesům lépe se přizpůsobit dopadům klimatické změny a zároveň přinést díky své produkci dříví reálný ekonomický užitek vlastníkům lesů.
 
Vědecký tým se zaměřuje na druhy, které mají díky svým růstovým vlastnostem potenciál pro širší využití v lesnictví. Patří mezi ně kaštanovník setý, ořešák černý, líska turecká, platan západní nebo ořechovec vejčitý.

„U některých z těchto druhů již známe jejich ekonomický potenciál i přínos pro diverzitu lesů. Je však potřeba zjistit limity jejich využití, určit vhodná stanoviště a zmapovat skupinu patogenů, které je mohou ohrožovat nebo které by mohly být s těmito dřevinami zavlečeny,“ uvedl Otakar Holuša, řešitel projektu z FRRMS MENDELU. Součástí výzkumu bude také hledání optimální druhové skladby lesů, která by minimalizovala riziko výskytu chorob a patogenů a současně zajistila co nejvyšší ekonomický přínos a poskytovala v co nejvyšší míře ekosystémové služby.

Projekt reaguje na aktuální problémy spojené s klimatickou změnou a nabízí alternativní proaktivní přístup k lesnickému hospodaření. Pro využití vybraných druhů dřevin je nezbytné stanovit vhodné přírodní podmínky a vyhodnotit vliv některých faktorů, zejména hmyzích škůdců a houbových patogenů. Výzkum se proto zaměří nejen na produkční potenciál dřevin, jejich zdravotní stav a odolnost vůči škodlivinám, ale také na stanovení pěstebních modelů pro dané smíšené porosty a poté i založení porostů s těmito vybranými dřevinami.

Výsledky by měly komplexně zhodnotit využití vybraných druhů v lesnictví, definovat cílové skladby dřevin s jejich zastoupením, popsat zásady pěstění lesů a posoudit ekonomiku pěstování a uplatnění na trhu s dřívím.

„Výsledky budou zpracovány formou rámcových směrnic hospodaření, které bude možné zapracovat do aktualizovaných lesních hospodářských plánů. Již nyní máme první poznatky o výskytu hmyzích patogenů a také údaje o produkci ořešáku černého, který dlouhodobě sledujeme,“ doplnil Holuša. V roce 2026 bude pokračovat koordinace projektu a vznikne také webový portál, na němž budou průběžně zveřejňovány výsledky výzkumu i informace o realizovaných aktivitách. Důležitou součástí práce bude také rozsáhlá analýza odborné literatury zaměřená na produkční vlastnosti jednotlivých druhů a na výskyt hmyzích a houbových patogenů v různých stanovištních podmínkách. Na závěr projektu plánuje výzkumný tým vydání odborné publikace.

Aktivity projektu probíhají na dvou typech území. Prvním jsou majetky Biskupství brněnského a společnosti Arcibiskupské lesy a statky (ALSOL) v oblasti Chřibů. Cílem na tomto území bude připravit detailní podklady pro vlastní hospodaření. V druhé rovině jsou zkoumány další části České republiky a Evropy, kde bude podstatné získat co nejvíce informací o tom, jaké jsou růstové projevy vybraných dřevin, ale také kde bude možné tyto dřeviny využít v lesnickém hospodaření.

Na projektu spolupracuje tým z FRRMS také s odborníky z Fakulty lesnické a dřevařské na České zemědělské univerzitě v Praze a s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti ve Zbraslavi. Projekt s názvem Využití vybraných listnatých nepůvodních druhů lesních dřevin jako adaptační opatření lesnického hospodaření s ohledem na klimatickou změnu byl zahájen v lednu letošního roku a potrvá až do roku 2030.

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foto - Podborská Karolína
Karolína Podborská
Autorka je tiskovou mluvčí Mendelovy univerzita v Brně.
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Pe

Petr

16.6.2026 18:18
Kaštanovník i ořešák mají výraznou alelopatii. Látky v jejich opadaných listech omezují růst ostatních rostlin.
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SV

Slavomil Vinkler

17.6.2026 07:14 Reaguje na Petr
Ano, ovšem i buk, dub, bříza a další....nejsou přátelské k podrostu. Lesy jehličnaté dělají podzol, listnaté hnědozem a spásané stepi černozem.
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PD

Petr Dubský

17.6.2026 15:10
Vážený pane Vinklere, jak naprosto přesně píšete, o tom, co dříve rostlo v naší kulturní krajině vypovídá půda a černozemě, tedy původní přirozené stepi je u nás asi deset procent, takže představa, že naši krajinu formovali v první řadě velcí spásači, neodpovídá faktům. Zapomíná se také na velkou spotřebu dřeva, kterou by lesostep nepokryla.
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SV

Slavomil Vinkler

17.6.2026 17:18 Reaguje na Petr Dubský
Jistěže velcí spásači, následně člověk. Formovali i lesy nejen černozem.
Přečtěte si tedy znovu a pořádně promyslete souhrnný článek https://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje/obnovujeme-prirodu-nebo-muzeum-polemika-nad-evropskym-planem-obnovy-prirody
On Konvička to studuje už dlouhé roky. A není zdaleka sám. To co píšete vy je od starýho Humbolta, asi 150 let staré.
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