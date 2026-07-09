https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/studie-obri-tropicke-stromy-dokazi-transportovat-i-behem-sucha-vodu-do-vrcholku-svych-korun
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Studie: Obří tropické stromy dokáží i během sucha transportovat vodu až do vrcholků svých korun

9.7.2026 05:36 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Podborská
Diskuse: 1
Pohled do koruny obřího tropického stromu z čeledi Dipterocarpaceae, Sabah, Malajsie (Borneo).
Pohled do koruny obřího tropického stromu z čeledi Dipterocarpaceae, Sabah, Malajsie (Borneo).
Foto | P. Jotan / Mendelova univerzita v Brně
Nejvyšší tropické stromy světa, které rostou na ostrově Borneo a dosahují výšky až sto metrů, nejsou během období sucha náchylnější k selhání transportu vody než nižší stromy. Vyplývá to z nové studie publikované v prestižním mezinárodním vědeckém časopise Science, na níž se významně podíleli vědci z Mendelovy univerzity v Brně a České zemědělské univerzity v Praze. Výzkum vyvrací dosavadní hypotézu, že jejich hydraulický systém během stále častějších období sucha selhává. Stromoví obři mají nezastupitelný význam pro ukládání uhlíku, tvorbu biomasy, regulaci mikroklimatu i podporu biodiverzity.
 
Nejvyšší tropické stromy, které patří do čeledi Dipterocarpaceae (dvojkřídláčovité), dominují zachovalým deštným pralesům Bornea a tvoří páteř lesních ekosystémů jihovýchodní Asie. Dosud se předpokládalo, že jejich mimořádná výška představuje v obdobích sucha zásadní nevýhodu. Nová studie však ukazuje, že tyto stromy si díky anatomickým adaptacím dokážou zajistit spolehlivý transport vody až do vrcholků korun i během období s nedostatkem srážek.

Odečet dat z automatických dendrometrů na obřích tropických stromech z čeledi Dipterocarpaceae, Sabah, Malajsie (Borneo).
Odečet dat z automatických dendrometrů na obřích tropických stromech z čeledi Dipterocarpaceae, Sabah, Malajsie (Borneo).
Foto | P. Jotan / Mendelova univerzita v Brně

„Stromy jsou unikátní tím, že dokážou bez vlastní energetické spotřeby dopravovat stovky litrů vody denně z kořenů až do listů proti působení gravitace. Předpokládalo se, že s rostoucí výškou je tento proces stále obtížnější, zejména během sucha. Naše výsledky ale potvrzují, že stromoví obři jsou své výšce výborně přizpůsobeni a transport vody pro ně zatím nepředstavuje limitující faktor,“ vysvětluje odborník na ekofyziologii dřevin Roman Plichta z Mendelovy univerzity.

Výzkumníci sledovali stromy různých velikostí v malajsijské části Bornea, ve státě Sabah. Od báze kmene až po koruny stromů měřili průměr cév zajišťujících transport vody, vlastnosti listů související s odolností vůči vodnímu stresu i růst stromů před obdobím sucha, během něj a po jeho skončení v letech 2023–2024, kdy oblast zasáhl klimatický jev El Niño. Výsledky ukázaly, že vysoké stromy mají vyvinuté anatomické i funkční adaptace, které kompenzují fyzikální nároky spojené s jejich výškou.

Vědci během výzkumu šplhali do korun vysokých stromů z čeledi Dipterocarpaceae, Sabah, Malajsie (Borneo).
Vědci během výzkumu šplhali do korun vysokých stromů z čeledi Dipterocarpaceae, Sabah, Malajsie (Borneo).
Foto | A. Scheire / Mendelova univerzita v Brně

„Pochopení biologie nejvyšších dřevin má přímý dopad na odhady budoucích uhlíkových zásob tropických lesů. Pouhé jedno procento nejvyšších stromů obsahuje více než polovinu nadzemního množství uhlíku uloženého v těchto lesích. Dosavadní klimatické modely přitom předpokládaly, že právě tyto stromy budou během sucha nejvíce odumírat. Naše studie ale ukazuje, že výška nemá negativní vliv na transport vody, což naznačuje nutnost přehodnotit stávající modely dopadů klimatické změny,“ uvedla odbornice na anatomii dřeva Palasiah Jotan z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU, jedna ze tří hlavních sdílených autorů studie.

Odběr vývrtu z kmene obřího tropického stromu z čeledi Dipterocarpaceae, Sabah, Malajsie (Borneo) malajsijským spolupracovníkem.
Odběr vývrtu z kmene obřího tropického stromu z čeledi Dipterocarpaceae, Sabah, Malajsie (Borneo) malajsijským spolupracovníkem.
Foto | P. Jotan / Mendelova univerzita v Brně

Ekolog Martin Svátek z Mendelovy univerzity zdůraznil, že jde o první přímý důkaz hydraulické odolnosti nejvyšších tropických stromů: „Díky kombinaci anatomických, ekofyziologických a ekologických metod se nám vůbec poprvé podařilo prokázat, že ani nejvyšší stromy z čeledi Dipterocarpaceae nejsou během sucha hydraulicky zranitelnější než menší jedinci. Podobný výzkum bude nyní potřeba rozšířit i na další druhy vysokých stromů v jiných částech světa.“

Zpracování anatomických vzorků dřeva v laboratoři.
Zpracování anatomických vzorků dřeva v laboratoři.
Foto | P. Jotan / Mendelova univerzita v Brně

Pro ověření reakce obřích stromů na stres suchem byly využity automatické dendrometry společně s mikroklimatickými senzory, které jsou schopny přesně zaznamenat růst stromů pod vlivem prostředí: „Použité přístroje jsou českou technologií vyrobenou přímo v České republice. Zjistili jsme, že obří stromy během zatím posledního období El Niño nesnížily svůj růst tak jako stromy menší. Naopak vykazovaly menší pokles růstu i rychlejší návrat k hodnotám typickým před obdobím sucha,“ doplnil dendrolog Radim Matula z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

Na výzkumu spolupracovali vědci z Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU), České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) spolu s odborníky z Velké Británie, Malajsie, Německa, Španělska, Brazílie a Spojených států amerických.

reklama
 
foto - Podborská Karolína
Karolína Podborská
Autorka je tiskovou mluvčí Mendelovy univerzita v Brně.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Taiwania kryptomerioides Foto: Betagamma5 Wikimedia Commons Tchajwanský jehličnan Nebeský meč patří mezi největší stromy, může mít 1000 let Botanická zahrada Liberec Foto: Visit Liberec Flickr Tillandsie z Botanické zahrady v Liberci přibyly na seznam národní sbírky Botanická zahrada Liberec Foto: Visit Liberec Flickr V botanické zahradě v Liberci nečekaně podruhé vykvetl Doryanthes palmeri
Další články autora |
Lesy Mendelovy univerzity ve správě ŠLP Křtiny Foto: Mendelova univerzita v Brně Čeští odborníci se zapojí do evropského projektu klimaticky odolného lesnictví Kaštanovník setý Foto:) Fir0002 Wikimedia Commons Vědci zkoumají možné využití nepůvodních listnatých dřevin v lesích Vědci vyvinuli novou metodu detekce plastu Foto: Mendelova univerzita v Brně Vědci vyvinuli novou metodu detekce mikroplastů v zemědělské produkci

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

va

vaber

9.7.2026 08:12
Stromy rostly kdysi tisíce let .Žádné změny klimatu nebo počasí je nezničily. Znamená to, že změny nebyly, nebo byly nepodstatné.
Dnes staré mohutné stromy mizí všude ve světě i u nás. Dozvídáme se ,že jsou přestárlé nebo nemocné.
Zvláštní ,že přestárly a onemocněly nyní a tisíce let jejich života něco takového neznaly. Dnes jsou u nás již přestárlé a nemocné stromy staré padesát let a kdysi nebyly ani když měli stovky let .
Po tom by měli pátrat odborníci,proč.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist