Čeští odborníci se zapojí do evropského projektu klimaticky odolného lesnictví
Čeští partneři do infrastruktury zapojí dlouhodobé experimentální lesní plochy, moderní analytická pracoviště, pokročilé modelovací nástroje i vzdělávací programy, čímž posílí všechny čtyři pilíře služeb IN-SYLVA – In situ, In lab, In silico a In edu.
Rozvíjet a ověřovat budou scénáře adaptace lesů, které umožní hodnotit vliv pěstebních zásahů, druhové diverzifikace a hospodaření ve smíšených porostech na odolnost, produktivitu, biodiverzitu a poskytování ekosystémových služeb v podmínkách budoucího klimatu. Získaná data budou využívána v celoevropských rámcích poskytujících vědecky podložená doporučení pro adaptivní hospodaření v lesích a zmírňování dopadů změny klimatu. České instituce se již nyní podílejí na klíčových výzkumných tématech IN-SYLVA, mezi něž patří adaptační strategie lesů, management odolnosti či adaptace založená na podpoře biodiverzity v podmínkách sucha.
Vedle výzkumu sehrají čeští partneři významnou roli také v rámci pilíře In Edu, kde budou zajišťovat mezinárodní vzdělávání, odbornou přípravu a přenos znalostí do praxe. Tímto přispějí k rychlejšímu zavádění nejnovějších vědeckých poznatků do lesnické praxe v České republice i v dalších evropských zemích.
IN-SYLVA Europe propojuje dosud roztříštěnou síť evropských experimentálních lesních ploch, analytických platforem a modelovacích kapacit do koordinované výzkumné infrastruktury. Jejím cílem je vytvářet vědecky podložená řešení podporující adaptaci lesních ekosystémů na sucho, vlny veder, disturbance, škůdce i měnící se požadavky na hospodaření. Infrastruktura je založena na propojení faktorů genetika × prostředí × hospodaření (G×E×M) v rámci dlouhodobých experimentálních sítí napříč hlavními lesními ekosystémy Evropy.
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