https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/cesti-odbornici-se-zapoji-do-evropskeho-projektu-klimaticky-odolneho-lesnictvi
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Čeští odborníci se zapojí do evropského projektu klimaticky odolného lesnictví

3.7.2026 04:10 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Podborská
Zdroj | Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) spolu se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny) a předními českými institucemi působícími v oblasti lesnického výzkumu byly zařazeni do projektu IN-SYLVA Europe do Cestovní mapy ESFRI 2026. Tento krok řadí Českou republiku mezi klíčové partnery budoucí evropské výzkumné infrastruktury zaměřené na klimaticky odolné lesy.
 
„Evropa naléhavě potřebuje experimentálně ověřené poznatky o tom, které postupy lesního hospodaření povedou k dlouhodobému zachování produktivity, biodiverzity a odolnosti lesních ekosystémů v měnících se klimatických podmínkách. Prostřednictvím IN-SYLVA Europe budeme naši expertízu převádět do vědecky podložených řešení, praktických doporučení a nástrojů pro rozhodování, které evropským vlastníkům lesů, lesním hospodářům i tvůrcům politik pomohou urychlit přechod ke klimaticky chytrým, druhově pestrým a odolným lesům,“ uvedl Boris Rewald, koordinátor českých aktivit v rámci IN-SYLVA Europe.

Čeští partneři do infrastruktury zapojí dlouhodobé experimentální lesní plochy, moderní analytická pracoviště, pokročilé modelovací nástroje i vzdělávací programy, čímž posílí všechny čtyři pilíře služeb IN-SYLVA – In situ, In lab, In silico a In edu.

Rozvíjet a ověřovat budou scénáře adaptace lesů, které umožní hodnotit vliv pěstebních zásahů, druhové diverzifikace a hospodaření ve smíšených porostech na odolnost, produktivitu, biodiverzitu a poskytování ekosystémových služeb v podmínkách budoucího klimatu. Získaná data budou využívána v celoevropských rámcích poskytujících vědecky podložená doporučení pro adaptivní hospodaření v lesích a zmírňování dopadů změny klimatu. České instituce se již nyní podílejí na klíčových výzkumných tématech IN-SYLVA, mezi něž patří adaptační strategie lesů, management odolnosti či adaptace založená na podpoře biodiverzity v podmínkách sucha.

Vedle výzkumu sehrají čeští partneři významnou roli také v rámci pilíře In Edu, kde budou zajišťovat mezinárodní vzdělávání, odbornou přípravu a přenos znalostí do praxe. Tímto přispějí k rychlejšímu zavádění nejnovějších vědeckých poznatků do lesnické praxe v České republice i v dalších evropských zemích.

IN-SYLVA Europe propojuje dosud roztříštěnou síť evropských experimentálních lesních ploch, analytických platforem a modelovacích kapacit do koordinované výzkumné infrastruktury. Jejím cílem je vytvářet vědecky podložená řešení podporující adaptaci lesních ekosystémů na sucho, vlny veder, disturbance, škůdce i měnící se požadavky na hospodaření. Infrastruktura je založena na propojení faktorů genetika × prostředí × hospodaření (G×E×M) v rámci dlouhodobých experimentálních sítí napříč hlavními lesními ekosystémy Evropy.

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foto - Podborská Karolína
Karolína Podborská
Autorka je tiskovou mluvčí Mendelovy univerzita v Brně.
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