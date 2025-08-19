https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ct-majitel-zooparku-ve-zvoli-kde-policie-zastrelila-lva-odvezl-pryc-levharta
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

ČT: Majitel zooparku ve Zvoli, kde policie zastřelila lva, odvezl pryč levharta

19.8.2025 12:25 | ZVOLE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | IanZA / pixabay.com
Majitel zooparku ve Zvoli u Prahy, kde nedávno uprchl z klece lev a policie ho zastřelila, odvezl na žádost obce pryč levharta. Zvíře skončilo v soukromém chovu ve středních Čechách. Do konce týdne by z areálu měli odvézt i dvě pumy, informovala Česká televize (ČT). Policisté nedávný případ z prověřují jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který by majiteli hrozily až dva roky vězení.
 
"Víme, že s povolením veterinární správy byl převezen levhart a jsme v očekávání, že tento týdne budou odvezeny i ty dvě pumy," řekl televizi starosta Zvole Miroslav Stoklasa (nestr.). Podle ČT je nyní levhart na půl roku u chovatele v Bašti.

Veterináři ovšem uvedli, že provozovatel zooparku zatím nepožádal o povolení k přesunu dalších zvířat. "Aktuálně to kolegové prověřují. Pokud by se to potvrdilo, jedná se o porušení legislativy a dotyčnému bude uložena sankce," sdělil ČT zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer.

Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení. Nedávný útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uteklo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Budova Městského soudu v Praze Foto: Dezidor Wikimeda Commons Soud nařídil spolku Obraz omluvu Albertu za některé výroky o chovu kuřat Budova Městského soudu v Praze Foto: Dezidor Wikimeda Commons Soud rozhodne o žalobě Rabbitu a Alberta na spolek Obraz v pondělí Lev v kleci Foto: pcarrick777 pixaba Spolek: Útěk lva ve Zvoli odhalil mezery v kontrolách chovů nebezpečných zvířat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 11

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 13

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 12

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 113

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 22

Krkonoše mají Královnu hor, mariánský sloup tohoto jména je u Erlebachovy boudy

Diskuse: 21

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 34
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist