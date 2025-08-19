ČT: Majitel zooparku ve Zvoli, kde policie zastřelila lva, odvezl pryč levharta
19.8.2025 12:25 | ZVOLE (ČTK)
Veterináři ovšem uvedli, že provozovatel zooparku zatím nepožádal o povolení k přesunu dalších zvířat. "Aktuálně to kolegové prověřují. Pokud by se to potvrdilo, jedná se o porušení legislativy a dotyčnému bude uložena sankce," sdělil ČT zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer.
Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení. Nedávný útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uteklo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.
