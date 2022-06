Čtyři němečtí turisté vezli ze Sardinie 800 mušlí a 200 kamenů, dostali pokutu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | nina_gaisch / Flickr Na Sardinii je zakázáno odvážet mušle, písek či kameny z pláží a moře bez povolení úřadů. Hrozí za to pokuta od 500 do 3000 eur.

Italští celníci na Sardinii zadrželi čtyři německé turisty, kteří si vezli domů z dovolené stovky mušlí a na 200 kamenů z místních pláží. Jedno zavazadlo vážilo skoro devět kilogramů, informovala agentura DPA s odvoláním na italskou policii. Všichni dostali pokutu.

Dvě německé turistky měly v batohu dvě stovky kamenů vážících asi 8,6 kilogramu a zhruba 160 mušlí z různých sardinských pláží. Další dva Němci si vezli domů jako suvenýr šest stovek mušlí.

Policie v Cagliari rovněž informovala, že při jiné příležitosti zadržela italského turistu, který si ze Sardinie vezl v lahvích osm kilogramů písku z místních pláží. Rovněž tři Španělé si domů vezli ve třech lahvích sardinský písek, ale jen dva a půl kilogramu.

Agentura DPA připomněla, že na Sardinii je zakázáno odvážet mušle, písek či kameny z pláží a moře bez povolení úřadů. Hrozí za to pokuta od 500 do 3000 eur (od 12 500 Kč do 75 000 Kč).

